Eski Ünlü MİT Personeli Hayatı Kaybetti: KOAH Tedavisi Görüyordu
Eski Ünlü MİT Personeli Hayatı Kaybetti: KOAH Tedavisi Görüyordu
Eski MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, geçtiğimiz hafta yoğun bakımda entübe edilmişti. Eymür’ün, bu sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Hiram Abas’ın sağ kolu olan Mehmet Eymür, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın en bilinen eski personellerinden biriydi.
Aileden istihbaratçı olan Eymür, MİT’te Kontrterör Dairesi Başkanı olarak da görev almıştı.
Bir süredir Çam Sakura Hastanesi’nde tedavi gören 81 yaşındaki Mehmet Eymür hayatını kaybetti.
Eymür’ün, geçtiğmiz hafta; solunum yetemezliği şikayeti ile hastaneye kaldırıldığı, yoğun bakımdaki tedavisi kapsamında entübe edildiği belirtilmişti.
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