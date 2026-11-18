Yassı solucan yerde ilerleyebildiği gibi bitkilere de tırmanabiliyor. Bu sayede daha önce böyle bir avcıyla hiç karşılaşmamış, ağaçlarda yaşayan yerli salyangozlara da ulaştı.

Solucanın bulunduğu bölgelerde ağaç salyangozlarının sayısında düşüş gözlendi. Yalnızca tek bir adada ya da adanın küçük bir bölümünde yaşayan türler, böyle yeni bir avcıya karşı özellikle savunmasız.