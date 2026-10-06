40 Yıl Önce Doğadan Silinmişti: Hayvanat Bahçelerinden Kurtarılan Salyangozlar Adaya Geri Döndü
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Fransız Polinezyası'ndaki Moorea Adası'nın minik ağaç salyangozu Partula tohiveana, 1980'lerde istilacı yırtıcılar yüzünden doğadan tamamen silindi. Türün son bireyleri hayvanat bahçelerinde yıllarca üretildi, ardından yeniden adaya bırakıldı. Eylül 2024'te araştırmacılar doğada doğmuş 4 yetişkin ve 13 yavru salyangoz buldu. Bu, doğada yok olmuş kabul edilen bir omurgasız türünün koordineli çalışmalarla yeniden doğaya yerleştirilmesinin ilk örneği oldu. Tür 2025'te IUCN listesinde 'Doğada Soyu Tükenmiş' kategorisinden 'Kritik Tehlike Altında' kategorisine alındı.
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Yalnızca 1-2 santimetrelik Partula tohiveana, Moorea'nın ormanlarından 40 yıl önce silinmişti.
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Hayvanat bahçeleri türün Nuh'un gemisi oldu
Salyangozlar, Moorea'daki Afareaito vadisinde seçilen alanlara bırakıldı.
Eylül 2024'te doğada işaretsiz 4 yetişkin ve 13 yavru salyangoz bulundu.
Doğada doğan salyangozların sayısı 2016-2024 arasında kayıt altına alındı.
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IUCN statüsü yükseldi ama çalışma henüz bitmedi
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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