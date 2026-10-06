40 Yıl Önce Doğadan Silinmişti: Hayvanat Bahçelerinden Kurtarılan Salyangozlar Adaya Geri Döndü

Partula tohiveana, yalnızca Moorea Adası'nın yüksek vadi kesimlerinde yaşayan, kabuğu en fazla 13,7 milimetreye ulaşan bir ağaç salyangozu. Türün başına gelenler, iyi niyetle yapılan bir müdahalenin nasıl ters tepebileceğinin de örneği oldu.

1980'lerde dev Afrika kara salyangozlarını kontrol altına almak için adaya getirilen pembe kurt salyangozu, bunun yerine yerli Partula salyangozlarını avlamaya başladı. 1990'larda ise Yeni Gine yassı solucanı geldi ve kalan popülasyonlara son darbeyi vurdu. Araştırma makalesine göre vahşi popülasyonlar 1982-1995 arasında yok edildi.