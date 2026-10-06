Bu Ağaçlar Gündüz Değil Gece Nefes Alıyor: Kuraklığa Dayanıklı Fotosentezin Genetik Kökeni Araştırıldı
Viyana Üniversitesi'nden araştırmacılar, tropikal Clusia ağaçlarının suyu çok verimli kullanan CAM fotosentezini nasıl geliştirdiğini genomlarına bakarak inceledi. Bu ağaçlar sıcak saatlerde gözeneklerini kapalı tutuyor, karbondioksiti geceleri alıp malik asit olarak depoluyor. Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışma, Clusia rosea, Clusia minor ve Clusia major türlerini karşılaştırdı ve aynı cins içinde güçlü CAM'den stres anında devreye giren ve karma biçimlere uzanan farklı stratejiler buldu. Ekibe göre bu çeşitlilik, eski genom çiftlenmelerinin ardından milyonlarca yıl süren genetik yeniden düzenlemelerle ortaya çıktı. Bulguların ileride kurak bölgelere uygun mahsuller geliştirmeye de ışık tutabileceği belirtiliyor.
Detaylar 👇
Viyana Üniversitesi ekibi, üç Clusia türünün genomunu karşılaştırdı.
CAM fotosentezi: Gece alıp gündüz kullanma
Aynı cinsin üç türü, üç farklı su tasarrufu stratejisi izliyor.
Tek bir değişim değil, tekrarlayan genom düzenlemeleri
Bulgular, kurak bölgelere uygun mahsuller geliştirmek için ipucu olabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın