Bu Ağaçlar Gündüz Değil Gece Nefes Alıyor: Kuraklığa Dayanıklı Fotosentezin Genetik Kökeni Araştırıldı

CAM (Crassulacean Acid Metabolism), bitkilerin suyu korumak için geliştirdiği bir fotosentez yöntemi. Gündüz gözenekler kapalı tutulduğu için sıcak ve kurak saatlerde terlemeyle su kaybı azalıyor. Gözenekler geceleri açılıyor, karbondioksit içeri alınıyor ve malik asit olarak hücrelerdeki depolama bölmelerinde, yani koful adı verilen yapılarda biriktiriliyor. Gündüz bu asitten karbondioksit yeniden serbest bırakılıyor ve fotosentez için kullanılıyor.

Bu yöntem yalnızca Clusia'ya özgü değil. Ansiklopedik kaynaklara göre CAM, kaktüsler, ananas, agav, aloe ve orkideler dahil yaklaşık 16 bin bitki türünde görülüyor ve bitki dünyasında birçok kez birbirinden bağımsız olarak evrimleşmiş. Kuraklığa dayanıklılığı sağlayan temel fikir de burada yatıyor: Karbondioksiti suyun en az kaybedileceği serin saatlerde almak.