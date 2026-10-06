Amasya'da Şap Alarmı: Tüm Hayvan Pazarları İkinci Bir Duyuruya Kadar Kapatıldı, Sevkler Sürüyor

Valilikten yapılan açıklamada, çevre illerde ve kentte şap hastalığı vakası tespit edildiği belirtildi. Kararın 'hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla' alındığı ifade edildi.

Şap, çift tırnaklı evcil ve yabani hayvanlarda görülen, çok hızlı bulaşan viral bir hastalık. Yüksek ateş, ağızda yaralar ve ayaklarda topallama başlıca belirtileri arasında sayılıyor. Hayvanlarda ciddi kilo ve verim kaybına yol açtığı için hayvancılıkta ekonomik zarara neden oluyor. İnsanlara bulaşma ihtimali ise bulunmuyor.