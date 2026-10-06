Amasya'da Şap Alarmı: Tüm Hayvan Pazarları İkinci Bir Duyuruya Kadar Kapatıldı, Sevkler Sürüyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Amasya Valiliği, çevre illerde ve kentte şap hastalığı vakası tespit edilmesi üzerine il genelindeki tüm hayvan pazarlarını ve satış yerlerini geçici olarak kapattı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu'nun aldığı karar, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak. Valilik, kapanışın tüm hayvan sevklerinin durduğu anlamına gelmediğini de özellikle vurguladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Valilik gerekçeyi açıkladı: Amaç hayvan sağlığını korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılkışlacık Köyü'nde görülen vakanın ardından üç köyde suni tohumlama durduruldu.
Pazarlar kapalı ama sevkler yasak değil: Veteriner raporu ve belgeler tamsa hayvan nakli sürebilecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın