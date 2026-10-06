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Amasya'da Şap Alarmı: Tüm Hayvan Pazarları İkinci Bir Duyuruya Kadar Kapatıldı, Sevkler Sürüyor

Amasya'da Şap Alarmı: Tüm Hayvan Pazarları İkinci Bir Duyuruya Kadar Kapatıldı, Sevkler Sürüyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2026 - 20:45
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Amasya Valiliği, çevre illerde ve kentte şap hastalığı vakası tespit edilmesi üzerine il genelindeki tüm hayvan pazarlarını ve satış yerlerini geçici olarak kapattı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu'nun aldığı karar, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak. Valilik, kapanışın tüm hayvan sevklerinin durduğu anlamına gelmediğini de özellikle vurguladı.

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Valilik gerekçeyi açıkladı: Amaç hayvan sağlığını korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek.

Valilik gerekçeyi açıkladı: Amaç hayvan sağlığını korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek.

Valilikten yapılan açıklamada, çevre illerde ve kentte şap hastalığı vakası tespit edildiği belirtildi. Kararın 'hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla' alındığı ifade edildi.

Şap, çift tırnaklı evcil ve yabani hayvanlarda görülen, çok hızlı bulaşan viral bir hastalık. Yüksek ateş, ağızda yaralar ve ayaklarda topallama başlıca belirtileri arasında sayılıyor. Hayvanlarda ciddi kilo ve verim kaybına yol açtığı için hayvancılıkta ekonomik zarara neden oluyor. İnsanlara bulaşma ihtimali ise bulunmuyor.

Kızılkışlacık Köyü'nde görülen vakanın ardından üç köyde suni tohumlama durduruldu.

Kızılkışlacık Köyü'nde görülen vakanın ardından üç köyde suni tohumlama durduruldu.

Amasya Veteriner Hekimler Odası'nın açıklamasına göre, merkeze bağlı Kızılkışlacık Köyü'nde bir vaka tespit edildi. Bunun ardından Kızseki, Kuzgeçe ve Kızılkışlacık köylerinde suni tohumlama faaliyetleri durduruldu. Oda, il genelinde faaliyet gösteren tüm hayvan pazarlarının geçici olarak kapatıldığını da duyurdu.

Oda, yetiştiricilere de çağrı yaptı: 'Yetiştiricilerimizin uygulanan biyogüvenlik tedbirlerine titizlikle uymaları gerekmektedir.' Hayvan hareketlerinde resmî talimatlara uyulması isteniyor.

Pazarlar kapalı ama sevkler yasak değil: Veteriner raporu ve belgeler tamsa hayvan nakli sürebilecek.

Pazarlar kapalı ama sevkler yasak değil: Veteriner raporu ve belgeler tamsa hayvan nakli sürebilecek.

Valilik açıklamasında, pazarların kapatılmasının 'tüm hayvan sevklerinin durdurulduğu anlamına gelmediği' belirtildi. Mevzuata uygun şekilde veteriner sağlık raporu, gerekli sağlık şartları, kayıt ve diğer belgeler bulunduğu sürece il içi ve il dışı hayvan nakillerinde genel bir kısıtlama uygulanmayacak.

Yetkililer saha taraması, aşılama ve denetim çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü de aktardı. Pazarların ne zaman yeniden açılacağına dair şimdilik bir tarih verilmedi; bunun ikinci bir duyuruyla netleşmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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