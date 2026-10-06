Ekim 2026 Hyundai Fiyat Listesi: i20, i30, Bayon, Kona, Tucson, Inster, Santa ve Ioniq Güncel Fiyatlar
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Güney Kore menşeli Hyundai, ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alıyor. Özellikle sunduğu kullanım pratikliği sayesinde şehir içi ulaşım için tercih edenler oldukça fazla. Hyundai'ın klasikleşen i20 ve i30 modelleri, yakından takip ediliyor. Hyundai, Ekim ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini açıkladı.
Hyundai i20, i30, Bayon, Tucson, Kona ve Santa Fe ne kadar?
İşte Hyundai Ekim 2026 güncel fiyat listesi.
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Hyundai fiyat listesi Ekim 2026
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Hyundai i20 fiyat listesi Ekim 2026
Hyundai i30 fiyat listesi Ekim 2026
Hyundai Bayon fiyat listesi Ekim 2026
Hyundai Kona fiyat listesi Ekim 2026
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Hyundai Tucson fiyat listesi Ekim 2026
Hyundai Santa FE Hibrit fiyat listesi Ekim 2026
Hyundai Ioniq fiyat listesi Ekim 2026
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