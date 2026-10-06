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Amerika'da Temizliğe Gelen Kadının Arabasını Gören Türk Aile Şaşkınlığını Gizleyemedi

Amerika'da Temizliğe Gelen Kadının Arabasını Gören Türk Aile Şaşkınlığını Gizleyemedi

Vera Ekin
Vera Ekin - Onedio Üyesi
06.10.2026 - 20:44

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Amerika'da yaşamanın getirdiği ekonomik şartlar ve refah düzeyinin Türkiye'deki yaşam standartlarıyla karşılaştırıldığı videolar sık sık sosyal medyada tartışma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle alım gücü, çalışma koşulları ve günlük yaşamın getirdiği imkanlar, yurt dışında yaşayan Türklerin paylaşımlarıyla dönem dönem yeniden gündem oluyor. Yurtdışında gündelik hayatın ekonomik gerçeklikleri, izleyenlerde hem merak hem de şaşkınlık yaratıyor.

Amerika’da yaşayan Türk aile, evlerine gelen temizlik görevlisinin kapı önüne park ettiği arabayı görünce yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Temizlik için eve gelen kadının kullandığı aracı gösteren aile, Amerika’daki alım gücü ve yaşam standartlarını bir kere daha gözler önüne serdi. 

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Vera Ekin
Vera Ekin
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