2026 Nobel Tıp Ödülünü Kazanan Karl Deisseroth'un Ailesi ve İş Arkadaşları Tarafından Karşılanma Anı

Dünyanın en prestijli bilim ödüllerinden biri olan Nobel Tıp Ödülü geçtiğimiz günlerde sahibini buldu. Ödül bu yıl optogenetik alanında çığır açan keşifleriyle tanınan Stanford Üniversitesi profesörü Karl Deisseroth'a verildi. İnsan beyninin gizemlerini çözmeye adanmış bir kariyerin zirvesi olan bu tarihi an, sadece bilim camiasında değil, profesörün aile ve çalışma ortamında da büyük bir heyecanla karşılandı.

Karl Deisseroth'un ailesine ödülü aldığının haberini verdiği o gurur dolu anlar ve görev yaptığı kurumdaki meslektaşlarının coşkulu alkışlarıyla karşılanması yaşanan gururu gözler önüne serdi.