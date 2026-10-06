2026 Nobel Tıp Ödülünü Kazanan Karl Deisseroth'un Ailesi ve İş Arkadaşları Tarafından Karşılanma Anı

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Dünyanın en prestijli bilim ödüllerinden biri olan Nobel Tıp Ödülü geçtiğimiz günlerde sahibini buldu. Ödül bu yıl optogenetik alanında çığır açan keşifleriyle tanınan Stanford Üniversitesi profesörü Karl Deisseroth'a verildi. İnsan beyninin gizemlerini çözmeye adanmış bir kariyerin zirvesi olan bu tarihi an, sadece bilim camiasında değil, profesörün aile ve çalışma ortamında da büyük bir heyecanla karşılandı.
Karl Deisseroth'un ailesine ödülü aldığının haberini verdiği o gurur dolu anlar ve görev yaptığı kurumdaki meslektaşlarının coşkulu alkışlarıyla karşılanması yaşanan gururu gözler önüne serdi.
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Karl Deisseroth Stanford Üniversitesi'nde de böyle karşılandı;
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Peki optogenetik nedir ve neden bu kadar önemli?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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