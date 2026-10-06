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2026 Nobel Tıp Ödülünü Kazanan Karl Deisseroth'un Ailesi ve İş Arkadaşları Tarafından Karşılanma Anı

2026 Nobel Tıp Ödülünü Kazanan Karl Deisseroth'un Ailesi ve İş Arkadaşları Tarafından Karşılanma Anı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.10.2026 - 18:58 Son Güncelleme: 06.10.2026 - 18:59

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Dünyanın en prestijli bilim ödüllerinden biri olan Nobel Tıp Ödülü geçtiğimiz günlerde sahibini buldu. Ödül bu yıl optogenetik alanında çığır açan keşifleriyle tanınan Stanford Üniversitesi profesörü Karl Deisseroth'a verildi. İnsan beyninin gizemlerini çözmeye adanmış bir kariyerin zirvesi olan bu tarihi an, sadece bilim camiasında değil, profesörün aile ve çalışma ortamında da büyük bir heyecanla karşılandı.

Karl Deisseroth'un ailesine ödülü aldığının haberini verdiği o gurur dolu anlar ve görev yaptığı kurumdaki meslektaşlarının coşkulu alkışlarıyla karşılanması yaşanan gururu gözler önüne serdi.

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Karl Deisseroth Stanford Üniversitesi'nde de böyle karşılandı;

Peki optogenetik nedir ve neden bu kadar önemli?

Peki optogenetik nedir ve neden bu kadar önemli?

Prof. Karl Deisseroth'un öncülük ettiği optogenetik teknolojisi, beyindeki nöronların ışık kullanılarak kontrol edilmesini sağlayan çığır açıcı bir yöntem. Sinir hücrelerine ışığa duyarlı proteinlerin entegre edilmesiyle çalışan bu teknik, nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların mekanizmalarını anlamada devrim yarattı. Depresyondan Parkinson'a, bağımlılıktan anksiyeteye kadar pek çok alan üzerindeki kilit süreçlerin haritalandırılmasına imkan tanıyan bu keşif, modern nörobilimin en büyük sıçramalarından biri olarak kabul ediliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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