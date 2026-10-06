Dışkıya Benzeyen Deniz Canlısı 120 Yıldan Fazla Yaşayabiliyor: DNA Testi 24 Yıl Sonra Aynı Hayvanları Buldu

Bu istatistik, siyah emzik balıklarının 123 yaşına geldiklerinde bile popülasyonlarının bir kısmının hala hayatta kalabileceğini gösteriyor. Üstelik bazı bireylerin göç etmiş veya gözden kaçmış olma ihtimali göz önüne alındığında, bu asırlık ömrün aslında çok daha uzun olabileceği tahmin ediliyor.

Tüm bu büyüleyici hayatta kalma becerisine rağmen, araştırmanın ortaya koyduğu çok karanlık bir tablo da var. Bilim insanları hem 2000 hem de 2024 yılındaki saha çalışmalarında tek bir yavru deniz hıyarına bile rastlayamadı. Yeni nesillerin popülasyona bu denli yavaş katılması, siyah emzik balıklarının aşırı avlanmaya karşı neden bu kadar savunmasız olduğunu net bir şekilde açıklıyor. Canlılar, mutfak endüstrisinin yarattığı tahribatı onaracak hızda üreyemiyor.

Bu yavaş üreme ve uzun yaşam döngüsü, sadece deniz hıyarlarının değil, içinde yaşadıkları mercan resiflerinin geleceği için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Okyanus tabanındaki tortuları eleyerek besinleri geri dönüştüren bu canlılar, deniz ekosisteminin temizlik işçileri olarak kritik bir rol üstleniyor. İklim değişikliği ve ısınan sular nedeniyle halihazırda can çekişen mercan resiflerinden bu kilit türün eksilmesi, deniz altı yaşamı için geri dönüşü olmayan bir ekolojik çöküşün habercisi olabilir.