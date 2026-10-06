Dışkıya Benzeyen Deniz Canlısı 120 Yıldan Fazla Yaşayabiliyor: DNA Testi 24 Yıl Sonra Aynı Hayvanları Buldu
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Avustralyalı bilim insanları, dış görünüşüyle şaşırtan ve lüks mutfakların talebi nedeniyle nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir deniz hıyarı türünün 120 yıldan fazla yaşayabildiğini kanıtladı. 24 yıl süren genetik bir takip sonucunda elde edilen bu eşsiz veri, deniz canlılarının gizemli yaşam döngülerine ışık tutarken, okyanus ekosisteminin geleceği için de kritik uyarılar barındırıyor.
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Lüks restoranların menülerini süsleyen ve aşırı avlanma kurbanı olan "siyah emzik balığı" (Holothuria whitmaei), bilim dünyasında eşine az rastlanır bir rekorun yeni sahibi oldu.
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Bu öncü hamleden tam 24 yıl sonra, Eylül 2024'te aynı resife geri dönen ekip, bölgede buldukları 53 deniz hıyarını yeniden genetik teste tabi tuttu.
Elde edilen yüzde 41'lik hayatta kalma oranını matematiksel modellere döken araştırmacılar, bu türün yıllık ölüm oranının binde 37 gibi inanılmaz düşük bir seviyede olduğunu hesapladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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