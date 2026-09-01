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Okyanusa 62 Bin Litre Soda Döktüler: Deniz Canlılarına Ne Oldu?

Okyanusa 62 Bin Litre Soda Döktüler: Deniz Canlılarına Ne Oldu?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.09.2026 - 10:58
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Bilim insanları iklim değişikliğiyle mücadelede dikkat çeken bir yöntemi gerçek deniz koşullarında test etti. Okyanusa 62 bin litre sodyum hidroksit bırakıldı. Amaç, denizin atmosferden daha fazla karbondioksit çekmesini sağlamak ve bu yöntemin çevre üzerindeki etkilerini ölçmekti.

Peki, okyanusa dökülen binlerce litrelik sodyum hidroksit (kostik soda) ne oldu? İşe yaradı mı? İşte detaylar.  

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Okyanusun Kimyasını Değiştiren Proje: LOC-NESS

Okyanusun Kimyasını Değiştiren Proje: LOC-NESS

İklim değişikliğiyle mücadelede asıl hedef sera gazı emisyonlarını azaltmak olsa da atmosferde çoktan birikmiş olan karbonu temizlemek için sıra dışı çözümler geliştiriliyor. Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) tarafından yürütülen LOC-NESS projesi, “okyanus alkalinitesini artırma” yöntemini temel alıyor.

62 Bin Litre Sodyum Hidroksit Nereye Döküldü?

Bu teoriyi sahada test etmek isteyen araştırmacılar, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Cape Cod kıyılarından yaklaşık 61 kilometre açıkta özel bir alan belirledi. Maine Körfezi'ndeki Wilkinson Havzası'nda 2025 yılında gerçekleştirilen operasyonla yaklaşık 62 bin litre saflaştırılmış sodyum hidroksit çözeltisi deniz suyuna bırakıldı.

Kimyasalın su içindeki hareketini net bir şekilde izleyebilmek için karışıma kırmızı bir izleyici boya da eklendi.

Amaç, sodyum hidroksitin deniz suyuyla nasıl karıştığını, oluşturduğu alkalinite alanının ne kadar süre varlığını koruduğunu ve bu süreçte ne kadar karbonun okyanusa çekilebildiğini ölçmekti.

Deniz Ortasında Yüksek Teknolojili Takip

Deniz Ortasında Yüksek Teknolojili Takip

Denize tonlarca kimyasal madde bırakmak ciddi ekolojik riskler taşıyabileceğinden süreç rastgele bir döküm işlemi değildi.

Suya salınan çözeltinin oluşturduğu alkalinite alanı; otonom su altı araçları, planörler, deniz sensörleri, dronlar ve uydu görüntüleriyle takip edildi. Bilim insanları aynı zamanda pH, alkalinite, çözünmüş gazlar, oksijen, sıcaklık ve tuzluluk gibi çok sayıda değişkeni ölçtü.

Alan yaklaşık beş gün boyunca izlenerek kimyasal değişimin okyanusta nasıl dağıldığı ve zaman içerisinde nasıl azaldığı gözlemlendi.

2026 Ön Sonuçları: Yöntem İşe Yaradı mı?

Araştırmacıların açıkladığı ilk veriler, deneyin planlandığı şekilde ilerlediğini gösterdi. Oluşan alkalinite alanının hareketi bilgisayar modellerinin öngörüleriyle büyük ölçüde örtüştü.

Daha dikkat çekici sonuç ise karbon tarafında ortaya çıktı.

Ölçümlere göre deney sırasında okyanusa yaklaşık 10 ton karbon girişi gerçekleşti. Araştırmacıların modellemelerine göre ise bu küçük ölçekli deneyin etkisi yaklaşık bir yıllık süreçte 50 ton CO₂'nin atmosferden çekilmesine karşılık gelebilecek bir potansiyel gösterdi.

Deniz Canlılarına Ne Oldu?

Deniz Canlılarına Ne Oldu?

Araştırmacılar deneyin ekosistem üzerindeki etkisini de yakından takip etti. Bakterilerden fitoplankton, zooplankton, balık ve ıstakoz larvalarına kadar incelenen canlılarda anlamlı bir değişiklik tespit edilmedi.

Deniz suyunun pH değeri ve izleyici madde seviyeleri de deney alanı dağıldıkça başlangıç değerlerine döndü. Ancak yetişkin balıklar, deniz memelileri ve balıkçılık üzerindeki uzun vadeli etkiler henüz bilinmiyor.

İklim Krizine Karşı Çözüm Olabilir mi?

İlk sonuçlar, yöntemin kontrollü şekilde uygulanabileceğini ve okyanusun karbon çekme kapasitesini artırma potansiyeli taşıdığını gösteriyor. Ancak 62 bin litrelik bir deneyin çok daha geniş ölçekte uygulanması arasında büyük fark var.

Bu nedenle LOC-NESS şimdilik ticari bir çözüm değil, bilimsel bir test olarak değerlendiriliyor. Araştırmacılar, karbon çekimini artırırken deniz ekosistemlerinin hangi sınırlar içinde korunabileceğini anlamaya çalışıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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