Okyanusa 62 Bin Litre Soda Döktüler: Deniz Canlılarına Ne Oldu?

Bilim insanları iklim değişikliğiyle mücadelede dikkat çeken bir yöntemi gerçek deniz koşullarında test etti. Okyanusa 62 bin litre sodyum hidroksit bırakıldı. Amaç, denizin atmosferden daha fazla karbondioksit çekmesini sağlamak ve bu yöntemin çevre üzerindeki etkilerini ölçmekti.

Peki, okyanusa dökülen binlerce litrelik sodyum hidroksit (kostik soda) ne oldu? İşe yaradı mı? İşte detaylar.

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