Okyanusa 62 Bin Litre Soda Döktüler: Deniz Canlılarına Ne Oldu?
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Bilim insanları iklim değişikliğiyle mücadelede dikkat çeken bir yöntemi gerçek deniz koşullarında test etti. Okyanusa 62 bin litre sodyum hidroksit bırakıldı. Amaç, denizin atmosferden daha fazla karbondioksit çekmesini sağlamak ve bu yöntemin çevre üzerindeki etkilerini ölçmekti.
Peki, okyanusa dökülen binlerce litrelik sodyum hidroksit (kostik soda) ne oldu? İşe yaradı mı? İşte detaylar.
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Deniz Canlılarına Ne Oldu?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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