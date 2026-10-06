Pet Şişelerden Kendisine Ada Yapan Mimarın İlham Veren Hikayesi: Richart Sowa'nın Joyxee'si

Pet şişeler hem doğada hem de depolama alanlarında onlarca yıl, hatta yüzyıllarca yok olmadan yer kaplıyor. Sowa'nın çıkış noktası tam olarak buydu: o atığı zararlı olmaktan çıkarıp işe yarar bir şeye çevirmek.

İlk adasında yaklaşık 250 bin şişe kullandığı aktarılıyor. İkinci adada ise Daily Mail'in aktardığına göre 150 bin şişe var; başka kaynaklar bu sayıyı 100 bin civarında veriyor. Rakam kaynağa göre değişse de ortada devasa bir geri dönüşüm işi olduğu kesin.