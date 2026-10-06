Pet Şişelerden Kendisine Ada Yapan Mimarın İlham Veren Hikayesi: Richart Sowa'nın Joyxee'si
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İngiliz çevreci Richart 'Rishi' Sowa, Meksika'nın Karayip kıyısındaki Isla Mujeres açıklarında, atılmış pet şişelerden yüzen bir ada kurdu. Önce 1998'de Puerto Aventuras yakınlarında ilk adasını yapan, 2005'teki Emily Kasırgası'nın ardından her şeye sıfırdan başlayan Sowa, 2008'de bugün Joyxee olarak bilinen ikinci adasını tamamladı. Güneş panelleriyle elektrik üretilen, çamaşır makinesi dalgalarla çalışan bu ada, atığı yaşam alanına çeviren en ilginç örneklerden biri olarak dünya basınında defalarca yer aldı.
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Çöp yığınlarında yüzyıllarca yok olmayan pet şişeler, Sowa'nın elinde bir adanın temeline dönüştü.
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Sowa'nın ilk adası 2005'te kasırgaya dayanamadı, ama o pes etmeyip yeniden başladı.
Adanın adı Joyxee: İngilizce "neşe" anlamına gelen joy kelimesinden türetildi.
Adadaki üç katlı evin elektriği güneş panellerinden, çamaşır makinesinin gücü ise dalgalardan geliyor.
Çevre dostu olan yalnızca ada değil; spor aletlerine kadar her şey doğaya zarar vermeyecek biçimde yapılıyor.
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Uzun yıllar adada yalnız yaşayan Sowa, 2014'te Facebook üzerinden süpermodel Jodi Bowlin ile tanıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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