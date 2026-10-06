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Pet Şişelerden Kendisine Ada Yapan Mimarın İlham Veren Hikayesi: Richart Sowa'nın Joyxee'si

Pet Şişelerden Kendisine Ada Yapan Mimarın İlham Veren Hikayesi: Richart Sowa'nın Joyxee'si

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2026 - 12:11
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İngiliz çevreci Richart 'Rishi' Sowa, Meksika'nın Karayip kıyısındaki Isla Mujeres açıklarında, atılmış pet şişelerden yüzen bir ada kurdu. Önce 1998'de Puerto Aventuras yakınlarında ilk adasını yapan, 2005'teki Emily Kasırgası'nın ardından her şeye sıfırdan başlayan Sowa, 2008'de bugün Joyxee olarak bilinen ikinci adasını tamamladı. Güneş panelleriyle elektrik üretilen, çamaşır makinesi dalgalarla çalışan bu ada, atığı yaşam alanına çeviren en ilginç örneklerden biri olarak dünya basınında defalarca yer aldı.

Kaynak: Wikipedia

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Çöp yığınlarında yüzyıllarca yok olmayan pet şişeler, Sowa'nın elinde bir adanın temeline dönüştü.

Çöp yığınlarında yüzyıllarca yok olmayan pet şişeler, Sowa'nın elinde bir adanın temeline dönüştü.

Pet şişeler hem doğada hem de depolama alanlarında onlarca yıl, hatta yüzyıllarca yok olmadan yer kaplıyor. Sowa'nın çıkış noktası tam olarak buydu: o atığı zararlı olmaktan çıkarıp işe yarar bir şeye çevirmek.

İlk adasında yaklaşık 250 bin şişe kullandığı aktarılıyor. İkinci adada ise Daily Mail'in aktardığına göre 150 bin şişe var; başka kaynaklar bu sayıyı 100 bin civarında veriyor. Rakam kaynağa göre değişse de ortada devasa bir geri dönüşüm işi olduğu kesin.

Sowa'nın ilk adası 2005'te kasırgaya dayanamadı, ama o pes etmeyip yeniden başladı.

Sowa'nın ilk adası 2005'te kasırgaya dayanamadı, ama o pes etmeyip yeniden başladı.

Sowa ilk adayı 1998'de Puerto Aventuras yakınlarındaki bir lagünde yapmaya başlamıştı. İki katlı evi, üç küçük plajı, güneş fırını ve kompost tuvaleti olan bu yapı, mangrov ağaçlarıyla birlikte gerçek bir kara parçası gibi görünüyordu. 2005'te Emily Kasırgası adayı yok etti.

Sowa vazgeçmedi. Daha korunaklı bir lagünde, bu kez 2008'de ikinci adasını kurdu. Yeni ada ilkinden hem daha dayanıklı hem daha kalabalık bir yaşam alanına sahipti.

Adanın adı Joyxee: İngilizce "neşe" anlamına gelen joy kelimesinden türetildi.

Adanın adı Joyxee: İngilizce "neşe" anlamına gelen joy kelimesinden türetildi.

Yüzen tabanı yapmak için şişeleri torbalara dolduran Sowa, torbaları bambuyla birbirine bağlıyor. Üzerine kum ve toprak serip bitkiler dikiyor; zamanla köklerin şişelerin arasına yerleşmesi yapıyı daha da sağlamlaştırıyor.

Başlangıçta yaklaşık 20 metre çapında olan ada, sonradan yaklaşık 25 metreye kadar genişletildi. Ada 2008'den itibaren ziyaretçilere de açıldı.

Adadaki üç katlı evin elektriği güneş panellerinden, çamaşır makinesinin gücü ise dalgalardan geliyor.

Adadaki üç katlı evin elektriği güneş panellerinden, çamaşır makinesinin gücü ise dalgalardan geliyor.

Sowa'nın evi yalnızca güneş enerjisiyle yaşıyor. Solar panellerin yanı sıra adada güneş enerjisiyle çalışan bir şelale, iki küçük yüzme havuzu ve internet bağlantısı bulunuyor.

Çamaşır makinesini ise dalgaların hareketiyle çalıştıran Sowa, vejetaryen olduğu için besinini karada yetişen veya kendi yetiştirdiği bitkilerden karşılıyor. Ulaşım için bisiklet kullanıyor.

Çevre dostu olan yalnızca ada değil; spor aletlerine kadar her şey doğaya zarar vermeyecek biçimde yapılıyor.

Çevre dostu olan yalnızca ada değil; spor aletlerine kadar her şey doğaya zarar vermeyecek biçimde yapılıyor.

Sowa evde kullandığı en küçük ayrıntıdan en büyük aletine kadar her şeyi doğa dostu üretmeye ve tüketmeye çalıştığını belirtiyor. Spor aletleri de bu anlayışın dışında kalmıyor.

Bu yaşam tarzı ada, MTV'nin Extreme Cribs programına da konu oldu ve Sowa'nın yaşam alanı dünya çapında dikkat çekti.

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Uzun yıllar adada yalnız yaşayan Sowa, 2014'te Facebook üzerinden süpermodel Jodi Bowlin ile tanıştı.

Uzun yıllar adada yalnız yaşayan Sowa, 2014'te Facebook üzerinden süpermodel Jodi Bowlin ile tanıştı.

Yalnızlığı iyice hissetmeye başlayan Sowa, 2014'te Facebook aracılığıyla Jodi Bowlin adlı bir kadınla tanıştı. Süpermodel olarak tanıtılan Bowlin, kısa sürede adaya taşındı ve çift birlikte mutlu bir hayat kurdu.

Hikayenin sonu ise buruk: Wikipedia'ya göre Joyxee fırtınalarda hasar gördü ve yerel yetkililer Ocak 2019'da Sowa'ya adayı kaldırttı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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