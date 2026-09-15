Çöpe Gidecek Plastikten 13 Dakikada Köprü Kurdular!
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MIT’de başlayan bir araştırmadan doğan Atlas Building Composites, tek kullanımlık plastikleri binalarda ve köprülerde kullanılabilecek yapı parçalarına dönüştürüyor. Su gerektirmeyen sistemde parçalanan plastikler cam elyafıyla güçlendiriliyor ve büyük bir üç boyutlu yazıcıyla şekillendiriliyor. Deneylerde 13 dakikadan kısa sürede üretilen kafes kirişlerden biri 1,8 tondan fazla yük taşıdı.
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Plastik şişeleri cam elyafıyla birleştirip üç boyutlu yazıcıya verdiler
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Üretilen kirişler bir sulak alandaki köprüde kullanıldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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