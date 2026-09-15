Çöpe Gidecek Plastikten 13 Dakikada Köprü Kurdular!

Sistem, su şişeleri gibi tek kullanımlık plastiklerin küçük parçalara ayrılmasıyla çalışıyor. Parçalanan malzeme eritildikten sonra dayanıklılığını artırmak amacıyla cam elyafıyla birleştiriliyor. Ortaya çıkan kompozit malzeme daha sonra büyük ölçekli robotik yazıcıya aktarılıyor.

Geleneksel plastik geri dönüşüm tesislerinde malzemelerin temizlenmesi ve işlenmesi için önemli miktarda su gerekebiliyor. Atlas’ın geliştirdiği yöntem ise plastiği su kullanmadan yapı malzemesine dönüştürmeyi hedefliyor. Böylece su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde de yerel geri dönüşüm tesisleri kurulabileceği düşünülüyor.

MIT’de yapılan çalışmalarda büyük bir kompozit kafes kirişin 13 dakikadan kısa sürede basılabildiği gösterildi. Test edilen parça 4 bin poundun, yani yaklaşık 1,8 tonun üzerindeki yükü taşıdı ve bazı temel yapı standartlarını aştı. Sistemin saatte yaklaşık 27 ile 36 kilogram arasında parça üretebildiği bildirildi.