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Çöpe Gidecek Plastikten 13 Dakikada Köprü Kurdular!

Çöpe Gidecek Plastikten 13 Dakikada Köprü Kurdular!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 17:25
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MIT’de başlayan bir araştırmadan doğan Atlas Building Composites, tek kullanımlık plastikleri binalarda ve köprülerde kullanılabilecek yapı parçalarına dönüştürüyor. Su gerektirmeyen sistemde parçalanan plastikler cam elyafıyla güçlendiriliyor ve büyük bir üç boyutlu yazıcıyla şekillendiriliyor. Deneylerde 13 dakikadan kısa sürede üretilen kafes kirişlerden biri 1,8 tondan fazla yük taşıdı.

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Plastik şişeleri cam elyafıyla birleştirip üç boyutlu yazıcıya verdiler

Plastik şişeleri cam elyafıyla birleştirip üç boyutlu yazıcıya verdiler

Sistem, su şişeleri gibi tek kullanımlık plastiklerin küçük parçalara ayrılmasıyla çalışıyor. Parçalanan malzeme eritildikten sonra dayanıklılığını artırmak amacıyla cam elyafıyla birleştiriliyor. Ortaya çıkan kompozit malzeme daha sonra büyük ölçekli robotik yazıcıya aktarılıyor.

Geleneksel plastik geri dönüşüm tesislerinde malzemelerin temizlenmesi ve işlenmesi için önemli miktarda su gerekebiliyor. Atlas’ın geliştirdiği yöntem ise plastiği su kullanmadan yapı malzemesine dönüştürmeyi hedefliyor. Böylece su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde de yerel geri dönüşüm tesisleri kurulabileceği düşünülüyor.

MIT’de yapılan çalışmalarda büyük bir kompozit kafes kirişin 13 dakikadan kısa sürede basılabildiği gösterildi. Test edilen parça 4 bin poundun, yani yaklaşık 1,8 tonun üzerindeki yükü taşıdı ve bazı temel yapı standartlarını aştı. Sistemin saatte yaklaşık 27 ile 36 kilogram arasında parça üretebildiği bildirildi.

Üretilen kirişler bir sulak alandaki köprüde kullanıldı

Üretilen kirişler bir sulak alandaki köprüde kullanıldı

Yöntemle binaların temel, duvar, zemin ve çatı bölümlerinde kullanılabilecek parçalar üretilebiliyor. Şirketin hazırladığı kompozit malzemeler ahır, iskele, teras ve kulübelerde kullanılmaya başladı. Plastiğin suyla veya toprakla temas ettiği yerlerde ahşaba göre daha uzun süre dayanabileceği belirtiliyor.

Atlas, ABD Kara Kuvvetleri Mühendisler Birliği için Massachusetts’teki bir sulak alanda kurulan yaklaşık 12 metrelik köprünün kafes kirişlerini de üretti. Geri dönüştürülmüş kompozit parçalardan oluşturulan köprünün kurulumu bir günden kısa sürede tamamlandı.

Teknoloji atık plastiği tek başına taşıyıcı bir malzemeye çevirmiyor; plastiğin cam elyafıyla güçlendirilmesi gerekiyor. Üretilen parçaların farklı yapılarda kullanılabilmesi için uzun süreli dayanıklılık, yangın güvenliği ve yerel inşaat standartlarına uygunluk testlerinin de tamamlanması gerekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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