Etkileyici Bir Tiyatro Oyunu Sonrası Hissettiğimiz 12 Şey
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İyi bir tiyatro oyunu bittiğinde perde kapanır ama oyunun üzerimizdeki etkisi hemen geçmez. Teknik olarak oyun bitmiş olsa da o kısacık zaman diliminde hissettiklerimiz bazen bizimle uzun süre kalır. Tiyatronun güzelliği de tam olarak bu tür anlarda başlar. Çünkü bazı hisler tiyatro salonundan çıkarak bizimle birlikte yaşamaya devam eder.
İşte etkileyici bir oyun sonrası hepimize tanıdık gelen o duygulardan birkaçı!
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1. Oyunun etkisinden bir süre çıkamamak.
2. Heyecanı sürekli paylaşmak istemek.
3. Bir sonraki oyun için sabırsızlanmak.
4. Kendini karakterle özdeşleştirmek.
5. Oyunculara hayranlık duymak.
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6. Bir cümlenin içe işlemesi.
7. Tiyatro salonunun büyüsüne kapılmak.
8. Kafaların biraz karışması.
9. Bir ana takılıp kalmak.
10. Gerçek dünyaya dönmek istememek.
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11. Anlatınca aynı olmayacağını bilmek.
12. Günler sonra bile özlemek.
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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