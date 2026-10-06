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Etkileyici Bir Tiyatro Oyunu Sonrası Hissettiğimiz 12 Şey

etiket Etkileyici Bir Tiyatro Oyunu Sonrası Hissettiğimiz 12 Şey

Özge
Özge - Onedio Üyesi
06.10.2026 - 20:31
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İyi bir tiyatro oyunu bittiğinde perde kapanır ama oyunun üzerimizdeki etkisi hemen geçmez. Teknik olarak oyun bitmiş olsa da o kısacık zaman diliminde hissettiklerimiz bazen bizimle uzun süre kalır. Tiyatronun güzelliği de tam olarak bu tür anlarda başlar. Çünkü bazı hisler tiyatro salonundan çıkarak bizimle birlikte yaşamaya devam eder.

İşte etkileyici bir oyun sonrası hepimize tanıdık gelen o duygulardan birkaçı!

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1. Oyunun etkisinden bir süre çıkamamak.

Oyun sonunda ışıklar tekrar açılmış olabilir ama zihin hala final sahnelerinde kalır. Hatta bazen insanların bizimle sohbet etmesini bile istemeyiz. Çünkü önce oyunda duyduklarımızı, gördüklerimizi sindirmemiz gerekir.

2. Heyecanı sürekli paylaşmak istemek.

Oyun sonunda sessiz kalmak istesek de bu sessizlik çok uzun sürmez. Özellikle oyunu biriyle birlikte izlediysek bir yerden sonra dönüp dönüp ' Ama o sahne vardı ya...' diye başlayan cümleler kurmak da kaçınılmaz olur. Çünkü o heyecan uzun süre devam etsin isteriz.

3. Bir sonraki oyun için sabırsızlanmak.

3. Bir sonraki oyun için sabırsızlanmak.

İyi bir oyun bazen tiyatro iştahını fazlasıyla açar. Örneğin; Ferhat Ergün’ün yazıp yönettiği Eşyanın Tabiatı, sıradan bir iş görüşmesiyle başlayıp giderek tuhaflaşan bir hikaye sunuyor. Oyunda akıl oyunları, sürprizler, kahkaha ve şaşkınlık bir araya geriyor.  

Tiyatro ateşini canlı tutmak için yeni oyun aramaya başladıysan harika bir seçim olabilir!

Eşyanın Tabiatı’nın güncel gösterimlerini ve etkinlik detaylarını Passo’da inceleyebilirsin.

4. Kendini karakterle özdeşleştirmek.

Sahnedeki karakter yanlış karar verdiğinde dışarıdan konuşmak kolaydır. Bazen önce yargılasak da biraz düşününde kendimizi onun yerine koymadan da yapamayız. “Ben olsam kesin şöyle yapardım” gibi cümleler, aslında oyunun ne kadar iyi yazıldığının da kanıtıdır.

5. Oyunculara hayranlık duymak.

Genelde iki perde ve 1,5-2 saat süren oyunlarda aslında bu kısıtlı zamanın çok ötesinde bir duygu yoğunluğu vardır. Karşımızdaki hikaye kısacık bir sürede anlatılsa da oyunun etkisi uzun süre devam eder. Özellikle güçlü bir performans izlediysek karşımızdakine hayran olmadan yapamayız.

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6. Bir cümlenin içe işlemesi.

Bazen tüm oyundan geriye tek bir cümle kalır. Eve giderken ya da ertesi sabah işteyken alakasız bir anda bu cümle aklımıza gelir. O noktada oyun artık resmen bizimle yaşamaya başlamış demektir.

7. Tiyatro salonunun büyüsüne kapılmak.

Tiyatro dekoru bazen hikaye kadar merak uyandırıcıdır. Özellikle birkaç saniyede tamamen değişen sahneler gördüğümüzde bunun arkasındaki tekniği analiz etmeye çalışırız. Çünkü birkaç metrekarelik alanın bambaşka dünyalara dönüşmesi tiyatronun en güzel numaralarından biri.

8. Kafaların biraz karışması.

Bazen bir oyunda bizim hüzünlü bulduğumuz şeyi, yanımızdaki kişi mutluluk olarak yorumlayabilir. Ya da biz karaktere hak verirken o çok desteklemeyebilir. Aslında iyi tiyatronun eğlenceli taraflarından biri de budur. Çünkü her şeyi tek bir cevaba bağlamak zorunda değildir.

9. Bir ana takılıp kalmak.

Sinemada kamera bize neyi görmemiz gerektiğini söyler. Tiyatrodaysa sahnede nereye bakacağımızı biz seçeriz. Bu yüzden bazen ana diyalogdan çok köşede duran bir oyuncunun tepkisi aklımıza kazınabilir. Bu anlar kısacık sürse de bazen bizi bambaşka yerlere ve duygulara götürür.

10. Gerçek dünyaya dönmek istememek.

Tiyatro oyunu boyunca başka bir dünyaya gireriz. Bu yüzden oyun sonunda telefonu açıp bildirimlere bakmak ve gerçekliğe dönmek bazen hiç içimizden gelmez. İyi bir oyunun ardından sadece kendimizle baş başa kalıp o atmosfer biraz daha sürsün isteriz.

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11. Anlatınca aynı olmayacağını bilmek.

Bir oyundan çok etkilendiğimiz zaman bu heyecanı başkalarıyla da paylaşmak isteriz. Ama tam anlatmaya başlamışken asla karşı tarafa aynı hissettirmediğini görürüz. Biz ne kadar anlatsak da onun bu heyecanı anlaması için oyunu izlemesi gerekir. Çünkü bazı sahneler sadece izlenmek için vardır.

12. Günler sonra bile özlemek.

Bazen aradan birkaç gün geçmesine rağmen oyundaki bir karakter, sahne ya da cümle durup durup aklımıza gelir. Çünkü iyi bir oyunun etkisinin ne kadar süreceği belli olmaz. Zaten işin en güzel tarafı da budur.

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Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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