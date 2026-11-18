Hızlı Flört Deneyi: Psikopatik Özellikleri Yüksek Olanlar İkinci Randevuya Daha Çok Çağrıldı
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Alabama Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı hızlı flört deneyinde, psikopati ve sadizm puanı yüksek olanlar ikinci randevuya daha sık davet edildi. Journal of Research in Personality'de yayımlanan çalışmada 129 kişi, 561 üç dakikalık buluşmada bir araya geldi.
Kaynak: ScienceAlert
Alabama Üniversitesi'nden Braden Hall ve ekibi, 129 katılımcıyı sekiz hızlı flört etkinliğinde buluşturdu.
Psikopati puanındaki her standart sapmalık artış, ikinci randevuya seçilme şansını yüzde 24,6 yukarı çekti.
Yüksek puanlı katılımcılar çekici, esprili ve dışa dönük bulundu; nezaket ve uyumluluktan puan kaybetmediler.
Yine de ikinci randevu kararında en güçlü etken fiziksel çekicilik oldu.
Araştırmacılara göre sır, baskı altında soğukkanlı kalabilmekte olabilir.
Çalışmanın sınırları var: Katılımcıların çoğu uç düzeyde puan almadı ve üç dakika her şeyi göstermiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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