Partnerlerin gözünde bu kişiler fiziksel olarak çekici, mizah anlayışı güçlü ve dışa dönüktü. Daha az nazik ya da daha az uyumlu görünmeleri de söz konusu değildi.

Araştırmanın başında yer alan Braden Hall'a göre kısa bir ilk buluşmada insanlar, yüksek psikopati ve sadizmle bağlantılı kırmızı bayrakları genellikle fark edemedi. Yani deneyde karanlık özellikler kendini ele vermek yerine, tam tersine çekiciliğin bir parçası gibi okundu.