Bilim İnsanları 400 Yıl Önce Yaşamış Tarihin İlk Kurumsal Psikopatını Belirledi
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Gücü elinde tutmak için her yolu deneyen, çevresini sadık adamlarla dolduran ve kendisine rakip olabilecek herkesi tek tek oyun dışı bırakan yöneticiler sanıldığı kadar yeni değil. Birleşik Krallık'taki Anglia Ruskin Üniversitesi'nden Dr. Clive Boddy'nin yeni çalışması, 'kurumsal psikopat' tanımına uyan belgelenmiş en eski örneğin yaklaşık 400 yıl önce yaşadığını öne sürüyor. Çalışmanın merkezinde, Hollanda Doğu Hindistan Şirketi'nde görev yapan tüccar yönetici Jeronimus Cornelisz var. Boddy'ye göre Cornelisz, kurumsal psikopatlarla ilişkilendirilen 10 temel özelliğin tamamını taşıyordu.
Kaynak: The Independent
Hikaye 1629'da Batavia gemisinin Batı Avustralya açıklarında resiflere çarpmasıyla başladı
Cornelisz adadaki konseyi kısa sürede kendi adamlarıyla doldurdu
Komşu adadaki asker Wiebbe Hayes ise bambaşka bir liderlik gösterdi
Araştırmacılara göre bu liderlik tipinin bedelini bugün de çalışanlar ödüyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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