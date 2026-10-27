Bilim İnsanları 400 Yıl Önce Yaşamış Tarihin İlk Kurumsal Psikopatını Belirledi

Kayıtlara göre Cornelisz, liderliği eline alır almaz konsey üyelerini kendisine bağlı kişilerle değiştirdi. Hayatta kalanlardan kişisel sadakat yemini istedi, karşı çıkabilecek olanları ise diğerlerinden yalıttı. Adada yaşanan şiddet olaylarında yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti. Cornelisz bu ölümleri kıt yiyecek ve suyu korumanın zorunlu bir yolu olarak sundu, ancak aynı süreç kendisine tehdit oluşturabilecek rakiplerinin de ortadan kalkmasını sağladı.

Boddy, vakayı ilginç kılan şeyin Cornelisz'e bugünün yönetim psikopatisi ölçütleriyle bakıldığında kurumsal psikopatlarla bağdaştırılan temel özelliklerin hepsinin karşılığının bulunması olduğunu söylüyor. Çalışmada öne çıkan özellikler arasında güven kazanmak için çekiciliği kullanmak, etrafını sadık destekçilerle doldurmak, rakipleri birbirine düşürmek, korku ortamı yaratmak, işler ters gittiğinde sorumluluktan kaçmak ve her şeyden önce güç, para ve kontrol peşinde koşmak yer alıyor.