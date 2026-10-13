article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Psikoloji
CEO’lar ve Psikopatlar Neden Benzer Özellikler Taşıyor? Liderliğin Karanlık Yüzü

etiket CEO’lar ve Psikopatlar Neden Benzer Özellikler Taşıyor? Liderliğin Karanlık Yüzü

Serra Uslu
Serra Uslu - Onedio Üyesi
13.10.2026 - 18:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Araştırmalar, başarılı yöneticilerde aranan bazı özelliklerin psikopatik kişilik özellikleriyle şaşırtıcı biçimde örtüşebildiğini gösteriyor. Soğukkanlılık, korkusuzluk, ikna gücü ve risk alma eğilimi bunlardan bazıları.

İşin ilginç yanı, bu özelliklerin bazıları suç işleyen psikopatik bireylerde de karşımıza çıkabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oxford Üniversitesi'nden Prof. Kevin Dutton “Olağan Psikopatlar” kitabında bu konuyu çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

Oxford Üniversitesi'nden Prof. Kevin Dutton “Olağan Psikopatlar” kitabında bu konuyu çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

Ve diyor ki; cerrahlar, avukatlar, gazeteciler ve politikacılar arasında da psikopati hayli olağan.

Böyle söyleyince aklınıza filmlerdeki psikopatlar gelmesin. Gerçek hayattaki kurumsal psikopatlar şiddet yanlısı veya suça meyilli olmak zorunda değil.

Kriz anlarında duygularına kapılmadan hareket eden, karizmatik, etkileyici konuşan, stratejik düşünen, ikna gücü yüksek, çatışmaları kendi lehine çevirmede usta liderleri düşünün.

Buraya kadar güzel.

Sorun şu ki; kurumsal psikopatlarda 21. yüzyılda başarı için gereklilik olarak düşünülen yukarıdaki özelliklerin yanında empati yoksunluğu, vicdani esneklik ve çıkar odaklı ilişkiler kurabilme gibi karanlık yanlar da aynı paketin içinde geliyor.

Peki psikopatik özelliklerin nörobiyolojik arka planında neler var?

Peki psikopatik özelliklerin nörobiyolojik arka planında neler var?

✅ Öncelikle düşük amigdala aktivitesi: Bu sayede korku ve kaygı tepkileri baskılanıyor; kriz anlarında soğukkanlı kalabiliyorlar diyebiliriz. 

✅ Baskın prefrontal korteks: Stratejik planlamada onları bir adım öne geçiriyor ama manipülatif olmaktan çekinmemelerine de neden oluyor. 

✅ Hassas dopamin sistemi: Risk almalarında ve ödül kovalamada yüksek bir motivasyon sağlıyor. 

✅ Düşük kortizol tepkisi: Stres karşısında olağanüstü bir sakinlik gösteriyorlar.

İşin ilginç yanı, korku karşısında soğukkanlı kalabilmek ve baskı altında karar verebilmek gibi özellikler, kurtarma ekiplerinde ve kriz bölgelerinde çalışan profesyoneller için de son derece değerli.

Benzer şekilde, istihbarat dünyasında da duygularını kontrol edebilmek, gerektiğinde rol yapabilmek ve stratejik davranabilmek önemli beceriler arasında.

O halde Dutton'ın yaklaşımını kabaca şöyle özetleyebiliriz: Bazı psikopatik özellikler hangi bağlamda ve nasıl kullanıldıklarına göre yararlı da olabilir, yıkıcı da.

Tanıdık geliyor mu?

Aynı soğukkanlı kararlılık bir CEO’nun şirketi krizden çıkarmasını da sağlayabilir, bir casusun ülkesini korumasını da, bir seri katilin yıkıma neden olmasına da.

O zaman, farkı belirleyen şey beyin yapısının yanında etik çerçeve, amaç ve çevresel faktörler.

Aynı biyolojik mekanizma etik pusulayla kullanıldığında kahramanca sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

Ama bu beceriler vicdan ve ahlakla desteklenmiyorsa iş yerinde korku kültürü, yüksek çalışan devri ve itibarsızlığa da zemin hazırlıyor.

Uzun lafın kısası; kurumsal dünyada gerçek liderlik soğukkanlı strateji ile vicdanı dengeleyebilme sanatı. Zirvede sadece akıl yetmiyor. Kalbin de orada olmalı.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Serra Uslu
Serra Uslu
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam