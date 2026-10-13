CEO’lar ve Psikopatlar Neden Benzer Özellikler Taşıyor? Liderliğin Karanlık Yüzü

✅ Öncelikle düşük amigdala aktivitesi: Bu sayede korku ve kaygı tepkileri baskılanıyor; kriz anlarında soğukkanlı kalabiliyorlar diyebiliriz.

✅ Baskın prefrontal korteks: Stratejik planlamada onları bir adım öne geçiriyor ama manipülatif olmaktan çekinmemelerine de neden oluyor.

✅ Hassas dopamin sistemi: Risk almalarında ve ödül kovalamada yüksek bir motivasyon sağlıyor.

✅ Düşük kortizol tepkisi: Stres karşısında olağanüstü bir sakinlik gösteriyorlar.

İşin ilginç yanı, korku karşısında soğukkanlı kalabilmek ve baskı altında karar verebilmek gibi özellikler, kurtarma ekiplerinde ve kriz bölgelerinde çalışan profesyoneller için de son derece değerli.

Benzer şekilde, istihbarat dünyasında da duygularını kontrol edebilmek, gerektiğinde rol yapabilmek ve stratejik davranabilmek önemli beceriler arasında.

O halde Dutton'ın yaklaşımını kabaca şöyle özetleyebiliriz: Bazı psikopatik özellikler hangi bağlamda ve nasıl kullanıldıklarına göre yararlı da olabilir, yıkıcı da.

Tanıdık geliyor mu?

Aynı soğukkanlı kararlılık bir CEO’nun şirketi krizden çıkarmasını da sağlayabilir, bir casusun ülkesini korumasını da, bir seri katilin yıkıma neden olmasına da.

O zaman, farkı belirleyen şey beyin yapısının yanında etik çerçeve, amaç ve çevresel faktörler.

Aynı biyolojik mekanizma etik pusulayla kullanıldığında kahramanca sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

Ama bu beceriler vicdan ve ahlakla desteklenmiyorsa iş yerinde korku kültürü, yüksek çalışan devri ve itibarsızlığa da zemin hazırlıyor.

Uzun lafın kısası; kurumsal dünyada gerçek liderlik soğukkanlı strateji ile vicdanı dengeleyebilme sanatı. Zirvede sadece akıl yetmiyor. Kalbin de orada olmalı.