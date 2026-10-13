CEO’lar ve Psikopatlar Neden Benzer Özellikler Taşıyor? Liderliğin Karanlık Yüzü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Araştırmalar, başarılı yöneticilerde aranan bazı özelliklerin psikopatik kişilik özellikleriyle şaşırtıcı biçimde örtüşebildiğini gösteriyor. Soğukkanlılık, korkusuzluk, ikna gücü ve risk alma eğilimi bunlardan bazıları.
İşin ilginç yanı, bu özelliklerin bazıları suç işleyen psikopatik bireylerde de karşımıza çıkabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oxford Üniversitesi'nden Prof. Kevin Dutton “Olağan Psikopatlar” kitabında bu konuyu çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki psikopatik özelliklerin nörobiyolojik arka planında neler var?
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video