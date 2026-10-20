Flörtte Yeni Akım: İlişkiyi Bitirmek Yerine Yavaş Yavaş Söndürüyorlar
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Flört dünyasının yeni kavramı fizzling, ilişkiyi tek bir konuşmayla bitirmek yerine iletişimi azar azar kısarak kendi kendine sönmeye bırakmak anlamına geliyor. Mesajlar seyrekleşiyor, cevaplar kısalıyor, buluşma planları bir türlü netleşmiyor. Karşı taraf ise ilişkinin bitip bitmediğini anlamakta zorlanıyor. Uzmanlar bu sessiz uzaklaşmanın, bir anda ortadan kaybolmaktan bile daha yıpratıcı olabileceği görüşünde.
Kaynak: Vice
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Mesajlar seyrekleşiyor, cevaplar tek kelimeye iniyor
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Bir anda ortadan kaybolmaktan farkı, belirsizliğin haftalarca sürmesi
Flört edenlerin yüzde 90'ı bu sessiz uzaklaşmadan endişe ediyor
Çoğu kişi bunu karşısındakini kırmamak için yapıyor
Planları hep siz yapıyorsanız dikkat
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Uzmanların önerisi: Lafı dolandırmadan sorun
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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