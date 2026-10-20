Flörtte Yeni Akım: İlişkiyi Bitirmek Yerine Yavaş Yavaş Söndürüyorlar

Kavramın adı, açıldıktan sonra gazı yavaş yavaş kaçan bir gazoz şişesinden geliyor. Başta heyecanla süren yazışmalar zamanla seyrekleşiyor, uzun mesajların yerini 'olur', 'bakarız' gibi kısa cevaplar alıyor. Bir sonraki buluşma ise hep 'bu hafta biraz yoğunum' diyerek ileri bir tarihe atılıyor.

Hily flört uygulamasında ilişki koçu olarak çalışan Julie Nguyen, bu durumu kişinin iletişimden, emekten ve sevgiden yavaş yavaş elini çekmesi olarak tanımlıyor. Ortada açık bir ayrılık konuşması olmadığı için ilişki resmi olarak hiç bitmiyor, sadece kendi kendine sönüyor.