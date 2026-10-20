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Flörtte Yeni Akım: İlişkiyi Bitirmek Yerine Yavaş Yavaş Söndürüyorlar

Flörtte Yeni Akım: İlişkiyi Bitirmek Yerine Yavaş Yavaş Söndürüyorlar

psikoloji ilişki
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 19:11
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Flört dünyasının yeni kavramı fizzling, ilişkiyi tek bir konuşmayla bitirmek yerine iletişimi azar azar kısarak kendi kendine sönmeye bırakmak anlamına geliyor. Mesajlar seyrekleşiyor, cevaplar kısalıyor, buluşma planları bir türlü netleşmiyor. Karşı taraf ise ilişkinin bitip bitmediğini anlamakta zorlanıyor. Uzmanlar bu sessiz uzaklaşmanın, bir anda ortadan kaybolmaktan bile daha yıpratıcı olabileceği görüşünde.

Kaynak: Vice

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Mesajlar seyrekleşiyor, cevaplar tek kelimeye iniyor

Mesajlar seyrekleşiyor, cevaplar tek kelimeye iniyor

Kavramın adı, açıldıktan sonra gazı yavaş yavaş kaçan bir gazoz şişesinden geliyor. Başta heyecanla süren yazışmalar zamanla seyrekleşiyor, uzun mesajların yerini 'olur', 'bakarız' gibi kısa cevaplar alıyor. Bir sonraki buluşma ise hep 'bu hafta biraz yoğunum' diyerek ileri bir tarihe atılıyor.

Hily flört uygulamasında ilişki koçu olarak çalışan Julie Nguyen, bu durumu kişinin iletişimden, emekten ve sevgiden yavaş yavaş elini çekmesi olarak tanımlıyor. Ortada açık bir ayrılık konuşması olmadığı için ilişki resmi olarak hiç bitmiyor, sadece kendi kendine sönüyor.

Bir anda ortadan kaybolmaktan farkı, belirsizliğin haftalarca sürmesi

Bir anda ortadan kaybolmaktan farkı, belirsizliğin haftalarca sürmesi

Bu davranış, flört dilinde 'ghosting' diye bilinen ani kayboluşun daha sessiz bir kuzeni sayılıyor. Ghosting'de kişi bir gün mesajlara cevap vermeyi tamamen bırakıp iz bırakmadan ortadan kayboluyor. Fizzling'de ise iletişim bir anda kesilmiyor, haftalar içinde azar azar inceliyor.

Psikolog Dr. Jeff Gardere, Fox 5 New York'a yaptığı değerlendirmede bu süreci 'çok yavaş bir ölüm' diye tarif etmişti. Karşı taraf her kısa mesajda yeniden umutlanıyor, her ertelenen planda kafasında yeni senaryolar kuruyor. İlişkinin bittiğini kabullenmek de bu yüzden zorlaşıyor.

Flört edenlerin yüzde 90'ı bu sessiz uzaklaşmadan endişe ediyor

Flört edenlerin yüzde 90'ı bu sessiz uzaklaşmadan endişe ediyor

Kavram, flört uygulaması Hinge'in 2023'te yayımladığı raporla geniş kitlelerin gündemine girdi. Uygulamanın kullanıcılarıyla yaptığı ankette katılımcıların yüzde 90'ı, karşılarındaki kişinin bu şekilde yavaş yavaş uzaklaşmasından endişe duyduğunu söyledi.

Madalyonun öbür yüzü de az değil. Cosmopolitan'ın aktardığı, İngiltere merkezli Superdrug Online Doctor araştırmasında katılımcıların yüzde 63'ü bir ilişkiyi bu yolla sessizce sönümlendirdiğini itiraf etti. Yani çoğu kişi hem bu davranıştan çekiniyor hem de bir noktada kendisi yapıyor.

Çoğu kişi bunu karşısındakini kırmamak için yapıyor

Çoğu kişi bunu karşısındakini kırmamak için yapıyor

Peki insanlar neden açıkça konuşmak yerine bu yolu seçiyor? Uzmanlara göre en büyük neden yüzleşmekten kaçmak. Julie Nguyen; tartışmadan uzak durma isteğinin, kaçıngan bağlanma eğiliminin ve duyguları dolaylı yoldan anlatma alışkanlığının bu davranışı beslediğini söylüyor.

İlişki koçu Kavita J. Patel ise işin iyi niyetli görünen tarafına dikkat çekiyor: Pek çok kişi karşısındakini üzmemek için 'seninle devam etmek istemiyorum' cümlesini kurmaktan kaçınıyor. Ne var ki Nguyen'e göre bu sessiz geri çekilme, birkaç dakikalık rahatsız edici bir konuşmadan çok daha fazla kafa karışıklığı ve kırgınlık yaratıyor.

Planları hep siz yapıyorsanız dikkat

Planları hep siz yapıyorsanız dikkat

Bu sessiz uzaklaşmanın ilk işaretleri genellikle telefonda beliriyor. Cevaplar giderek gecikiyor ve kısalıyor, sohbeti başlatan ve buluşma öneren hep aynı kişi oluyor. 'İşler çok yoğun', 'bu aralar kafam dolu' gibi belirsiz bahaneler de sıklaşıyor.

Yine de her yavaşlama bir vedanın habercisi değil. Yoğun iş temposu, ailevi sorunlar ya da kararsızlık da iletişimi bir süreliğine azaltabiliyor. Bu yüzden tek bir geç cevaba bakıp hüküm vermek yerine genel gidişata bakmak gerekiyor.

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Uzmanların önerisi: Lafı dolandırmadan sorun

Uzmanların önerisi: Lafı dolandırmadan sorun

Uzmanların tavsiyesi bu noktada birleşiyor: Bekleyip kendi kendine yorum yapmak yerine durumu açıkça konuşmak. Kavita J. Patel, garip ya da rahatsız edici gelse bile fark ettiğiniz değişikliği karşınızdakine doğrudan söylemenizi öneriyor. 'Son zamanlarda aramızda bir mesafe var gibi, devam etmek istiyor musun?' gibi net bir soru, haftalarca süren belirsizliği çoğu zaman tek seferde bitiriyor.

Uzaklaşan taraf sizseniz de durum değişmiyor. Terapist Emily Simonian, önce olumlu bir şey söyleyip ardından ilişkiyi sürdürmek istemediğinizi açıkça belirtmenin hem daha nazik hem de daha adil olduğunu vurguluyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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