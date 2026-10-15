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Psikolog Doğru Kişiyle Flört Ettiğinizi Gösteren 5 İşareti Sıraladı

Psikolog Doğru Kişiyle Flört Ettiğinizi Gösteren 5 İşareti Sıraladı

psikoloji ilişki
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 13:27
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Yeni biriyle tanışmanın heyecanı, karşımızdakini olduğundan daha kusursuz görmemize yol açabiliyor. New York'ta çalışan psikolog ve ilişki uzmanı Dr. Sabrina Romanoff'a göre ilk bir ayda neredeyse herkes mükemmel partner rolüne bürünebiliyor. Romanoff, flörtün en zor yanının masanın karşısındaki kişiyi aslında hiç tanımamamız olduğunu söylüyor. Bu yüzden ilk izlenimden çok, zamanla kendini gösteren bazı davranışlara bakmak gerekiyor. Uzmanın sıraladığı işaretler, doğru kişiyle mi yoksa iyi bir oyuncuyla mı karşı karşıya olduğunuzu anlamanıza yardımcı olabilir.

Kaynak: CNBC

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İlgisi ilk aydan sonra da azalmıyor

İlgisi ilk aydan sonra da azalmıyor

Romanoff'un listesinin başında tutarlılık var. Uzmana göre ilk aylarda kusursuz partner maskesini takmak neredeyse herkes için kolay. Asıl gerçekten ilgilenen kişi, bu ilgiyi haftalar ve aylar geçtikçe de sürdüren kişi oluyor.

Bu ilgi çoğu zaman küçük ayrıntılarda kendini gösteriyor: Sizi gerçekten dinlemek, anlattıklarınızı unutmamak, iş yerinde yaşadığınız bir sorunu birkaç gün sonra kendiliğinden sormak ya da sevdiğinizi söylediğiniz bir etkinliğe göre buluşma planlamak gibi. Romanoff'a göre önemli olan, bu özenin yalnızca buluşmalarda değil, iki buluşma arasındaki günlerde de devam etmesi.

Hata yaptığında bahane değil özür buluyor

Hata yaptığında bahane değil özür buluyor

Tutarlılık kadar önemli bir diğer işaret de kişinin kendi hatalarıyla nasıl yüzleştiği. Herkes hata yapar; Romanoff'a göre iyi bir partner hatasını üstlenip özür dilemeyi bilir. Bunu yaparken kendini kötü bir insan gibi görmez, yalnızca geliştirmesi gereken yanları olduğunu kabul eder.

Uzman bunu basit bir örnekle anlatıyor: Buluşmaya 20 dakika geç kalan biri, sitem ettiğinizde 'Abartıyorsun' ya da 'Ne kadar katısın' diyerek topu size atabilir. Doğru kişi ise lafı dolandırmadan 'Geç kaldığım için çok özür dilerim' der. Romanoff'a göre aranması gereken, hata yapmayı ve kusurlarla birlikte büyümeyi doğal karşılayan biri.

Garsona ve küçük aksiliklere verdiği tepki çok şey anlatıyor

Garsona ve küçük aksiliklere verdiği tepki çok şey anlatıyor

Özür dilemeyi bilmek bir yana, gündelik hayatın sürprizleri karşısındaki tavır da çok şey ele veriyor. Gün içinde pek çok şey ters gidebiliyor ve bunların çoğu kontrolümüz dışında. Romanoff, flört ettiğiniz kişinin bu anlarda nasıl davrandığına bakmanızı öneriyor: Garsona nasıl davranıyor, ufak aksiliklerle nasıl başa çıkıyor? Sabırlı mı, olaya karşı tarafın gözünden bakabiliyor mu, yoksa hemen parlıyor mu?

Herkesin sinirlendiği anlar olur. Ancak uzmana göre kişi sürekli kaba, aceleci ve saldırgan davranıyorsa bu, stresle nasıl başa çıktığının açık bir göstergesi. Aynı tablo, olası bir ortak hayatta da sık sık karşınıza çıkacaktır.

Ne istediğini açıkça söylüyor ve sözünün arkasında duruyor

Ne istediğini açıkça söylüyor ve sözünün arkasında duruyor

Her ilişkide sakin ve güvende hissetmek önemli. Romanoff'a göre bunu sağlayan şeylerden biri de karşı tarafın niyetinin net olması. Ne istediğini açıkça söyleyebilen ve söylediklerini davranışlarıyla destekleyen biri, ilişkiye sağlam bir zemin kazandırıyor.

Örneğin uzun soluklu bir ilişki istediğini söylüyorsa, sizi yavaş yavaş hayatına dahil ediyor mu? Kendisi için önemli olan insanlarla tanıştırıyor, sevdiği uğraşlara sizi de katıyor mu? Romanoff, flörtte hissettiklerimizin büyük ölçüde partnerimizin bize gösterdiklerinin bir yansıması olduğunu söylüyor. Ona göre karşı taraf ne istediği konusunda belirsiz kaldığında, bu kaçınılmaz olarak kaygı doğuruyor.

Onunla buluştuktan sonra kaygılı değil huzurlu hissediyorsunuz

Onunla buluştuktan sonra kaygılı değil huzurlu hissediyorsunuz

Listenin son maddesi belki de en çok gözden kaçanı. Kıvılcımı ve yoğun çekimi gerçek bir bağla karıştırmak oldukça kolay. Romanoff'a göre bu ani yoğunluk, bazen geçmişte, belki de anne babamızla yaşadığımız sağlıksız bir ilişki düzeninin yeniden devreye girdiğinin işareti olabiliyor.

Uzman bunun yerine buluşmalar sırasında kendinizi dinlemenizi öneriyor: İçiniz rahat mıydı, sohbet kendiliğinden akıp gitti mi? Buluşmadan sonra da kendinize sorabilirsiniz: Söylediği bir şey aklınıza takıldı mı, her görüşmeden önce yeni bir kıyafet almak gibi onun karşısında rol yapmak zorundaymış gibi hissediyor musunuz? Romanoff'a göre onu gördükten sonra kaygılı değil de huzurlu ve ayakları yere basan biri gibi hissediyorsanız, bu iç sesinizin ona güvenebileceğinizi söylemesi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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