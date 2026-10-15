Psikolog Doğru Kişiyle Flört Ettiğinizi Gösteren 5 İşareti Sıraladı

Romanoff'un listesinin başında tutarlılık var. Uzmana göre ilk aylarda kusursuz partner maskesini takmak neredeyse herkes için kolay. Asıl gerçekten ilgilenen kişi, bu ilgiyi haftalar ve aylar geçtikçe de sürdüren kişi oluyor.

Bu ilgi çoğu zaman küçük ayrıntılarda kendini gösteriyor: Sizi gerçekten dinlemek, anlattıklarınızı unutmamak, iş yerinde yaşadığınız bir sorunu birkaç gün sonra kendiliğinden sormak ya da sevdiğinizi söylediğiniz bir etkinliğe göre buluşma planlamak gibi. Romanoff'a göre önemli olan, bu özenin yalnızca buluşmalarda değil, iki buluşma arasındaki günlerde de devam etmesi.