Psikolog Doğru Kişiyle Flört Ettiğinizi Gösteren 5 İşareti Sıraladı
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Yeni biriyle tanışmanın heyecanı, karşımızdakini olduğundan daha kusursuz görmemize yol açabiliyor. New York'ta çalışan psikolog ve ilişki uzmanı Dr. Sabrina Romanoff'a göre ilk bir ayda neredeyse herkes mükemmel partner rolüne bürünebiliyor. Romanoff, flörtün en zor yanının masanın karşısındaki kişiyi aslında hiç tanımamamız olduğunu söylüyor. Bu yüzden ilk izlenimden çok, zamanla kendini gösteren bazı davranışlara bakmak gerekiyor. Uzmanın sıraladığı işaretler, doğru kişiyle mi yoksa iyi bir oyuncuyla mı karşı karşıya olduğunuzu anlamanıza yardımcı olabilir.
Kaynak: CNBC
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İlgisi ilk aydan sonra da azalmıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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