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Flörtünüzün Evindeki Bu Eşyalar Aşkınızı Bitirebilir: Araştırmada En Çok Bunlara Dikkat Edildi

Flörtünüzün Evindeki Bu Eşyalar Aşkınızı Bitirebilir: Araştırmada En Çok Bunlara Dikkat Edildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 15:18
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Randevuya çıktığınız kişinin evine misafirliğe gitmek, yemekte ve kahvede asla anlaşılamayacak şeyleri ortaya çıkarıyor. Tanışma uygulaması olan Tawkify adlı bir şirket, 40 yaş ve üzeri bekar Amerikalılara bir anket yaptı. Sonuçlar, birinin evine girer girmez karar vermenin ne kadar hızlı olduğunu gösterdi. Peki ev, flört hayatınızı nasıl etkiliyor olabilir?

Kaynak: NY Post

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Evi gören her iki kişiden biri hemen ilgisini kaybediyor

Evi gören her iki kişiden biri hemen ilgisini kaybediyor

Ankete katılan 40 yaş üstü bekarların yüzde 50'si, flörtünün evini görünce ilgisini o anda kaybettiğini söyledi. Çoğu kişi karara ilk birkaç dakikada varıyor. Peki neden?

İlk bakılan şeyler temizlik ve koku

İlk bakılan şeyler temizlik ve koku

Katılımcıların yüzde 83'ü önce evin temizliğine ve dağınıklığına bakıyor. Kötü koku yüzde 76 ile hemen ardından geliyor. Yüzde 36'sı kötü koşullar yüzünden bahane uydurup randevudan erken ayrılmış. Yüzde 30'u ise ilişkiyi tamamen bitirmiş.

Ev, dışarıda görünmeyen uyarı işaretlerini ortaya çıkarıyor

Ev, dışarıda görünmeyen uyarı işaretlerini ortaya çıkarıyor

Katılımcıların yüzde 57'si, partnerinin evinde dışarıda hiç fark edilmeyen bir uyarı işareti bulmuş. Açılmamış taşınma kolileri ve bulaşıkla dolu lavabolar, kişinin düzensiz olduğunu ve işleri ertelediğini gösteren işaretler sayıldı. Banyo ise kişinin karakterini en çok ele veren oda olarak seçildi.

İlişkiyi bitirmeye yetecek işaretler belli oldu

İlişkiyi bitirmeye yetecek işaretler belli oldu

İlişkiyi bitirmeye yetecek kadar ciddi bulunan en büyük işaret, evde eski sevgilinin fotoğraflarını görmek oldu. Yatağa bakan güvenlik kamerası yüzde 62, tuvalet kapağının ya da tuvalet kağıdının olmaması yüzde 59 ile izledi. Katılımcıların yüzde 41'i, 40 yaşından sonra tek odalı ve tek banyolu bir evde yaşamayı da büyük bir uyarı işareti olarak gördü. Yüzde 72'si temizlik anlayışları uyuşmayan biriyle birlikte yaşamayı yeniden düşüneceği dile getirdi.

Güzel bir ev ikinci randevuyu getirebiliyor

Güzel bir ev ikinci randevuyu getirebiliyor

Katılımcıların yüzde 38'i, flörtünün evini görünce ona daha fazla çekildiğini belirtti. İkinci randevuyu getiren özelliklerin başında havlusu olan temiz bir banyo geldi. Sadece misafir için hazırlanmış gibi değil, gerçekten yaşanıyormuş gibi duran ev yüzde 35 ile, misafirler için rahat oturma alanı yüzde 28 ile izledi. Katılımcıların yüzde 68'i, evi bakımlı olan kişinin hayatının da düzenli olduğunu düşünüyor.

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Evin büyüklüğü her şeyi ifade etmiyor

Evin büyüklüğü her şeyi ifade etmiyor

Evin dekorunda en çok sıcak ve klasik görünüm beğenildi. Ardından doğal ve sade renkler ile köy evi havası veren rustik dekorlar geldi. Katılımcıların yüzde 55'i, küçük ama zevkli bir evi olan biriyle çıkmayı, çok büyük ve gösterişli bir evi olan biriyle çıkmaya tercih ediyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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