Flörtünüzün Evindeki Bu Eşyalar Aşkınızı Bitirebilir: Araştırmada En Çok Bunlara Dikkat Edildi

Katılımcıların yüzde 38'i, flörtünün evini görünce ona daha fazla çekildiğini belirtti. İkinci randevuyu getiren özelliklerin başında havlusu olan temiz bir banyo geldi. Sadece misafir için hazırlanmış gibi değil, gerçekten yaşanıyormuş gibi duran ev yüzde 35 ile, misafirler için rahat oturma alanı yüzde 28 ile izledi. Katılımcıların yüzde 68'i, evi bakımlı olan kişinin hayatının da düzenli olduğunu düşünüyor.