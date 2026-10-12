Flörtünüzün Evindeki Bu Eşyalar Aşkınızı Bitirebilir: Araştırmada En Çok Bunlara Dikkat Edildi
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Randevuya çıktığınız kişinin evine misafirliğe gitmek, yemekte ve kahvede asla anlaşılamayacak şeyleri ortaya çıkarıyor. Tanışma uygulaması olan Tawkify adlı bir şirket, 40 yaş ve üzeri bekar Amerikalılara bir anket yaptı. Sonuçlar, birinin evine girer girmez karar vermenin ne kadar hızlı olduğunu gösterdi. Peki ev, flört hayatınızı nasıl etkiliyor olabilir?
Kaynak: NY Post
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Evi gören her iki kişiden biri hemen ilgisini kaybediyor
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İlk bakılan şeyler temizlik ve koku
Ev, dışarıda görünmeyen uyarı işaretlerini ortaya çıkarıyor
İlişkiyi bitirmeye yetecek işaretler belli oldu
Güzel bir ev ikinci randevuyu getirebiliyor
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Evin büyüklüğü her şeyi ifade etmiyor
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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