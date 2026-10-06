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Psikologlara Göre Randevularını Elle Yazanlar Nadir Bir Özelliğe Sahip

Psikologlara Göre Randevularını Elle Yazanlar Nadir Bir Özelliğe Sahip

psikoloji
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 16:57
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Telefon takvimleri her şeyi tek dokunuşla hatırlatırken çantasından ajandayı eksik etmeyenler hala var. Eski moda görünen bu alışkanlığın arkasında, psikologlara göre giderek nadirleşen bir zihinsel özellik yatıyor. Beyin görüntüleme çalışmaları da kalemle yazmanın klavyeye dokunmaktan çok farklı bir iş olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Grazia

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El yazısı beyinde klavyeden çok daha geniş bir ağı harekete geçiriyor

El yazısı beyinde klavyeden çok daha geniş bir ağı harekete geçiriyor

Telefona 'Salı 14.30, diş hekimi' yazmak birkaç saniye sürüyor ve beyin açısından neredeyse otomatik bir iş. Aynı notu ajandaya kalemle düşmek ise bambaşka bir süreç. İtalya'daki Kutsal Kalp Katolik Üniversitesi'nden Giuseppe Marano ve ekibinin Şubat 2025'te Life dergisinde yayımlanan derlemesi, el yazısı ile klavye kullanımını karşılaştıran 30 beyin görüntüleme çalışmasını bir araya getirdi.

Tablo oldukça net: Elle yazmak, hareket, duyu ve düşünme süreçlerinden sorumlu çok daha geniş bir beyin ağını devreye sokuyor. Klavyede ise daha az sinir devresi çalışıyor; araştırmacılar bunu daha pasif bir zihinsel katılım olarak tanımlıyor. EEG ölçümlerinde el yazısı sırasında hafıza ve dikkatle ilişkilendirilen teta ve alfa dalgalarında belirgin bir bağlantı artışı görülüyor.

Psikologlar, randevularını kağıda yazmayı sürdürenlerin bilgiyi daha derin işlediğini ve dikkatlerini daha uzun süre koruyabildiğini söylüyor. Bu alışkanlık, psikolojide 'sorumluluk bilinci' olarak bilinen kişilik özelliğiyle de ilişkilendiriliyor: Disiplinli olmak, işleri akışına bırakmak yerine önceden planlamayı tercih etmek. Bildirimlerin her şeyi bizim yerimize hatırladığı bir dönemde bu özellik giderek nadirleşiyor.

Kağıda yazarken bilgiyi kendi cümlelerimizle yeniden kuruyoruz

Kağıda yazarken bilgiyi kendi cümlelerimizle yeniden kuruyoruz

Elle not almanın hafızaya etkisi en çok öğrenme üzerine yapılan çalışmalarda öne çıkıyor. British Journal of Educational Psychology'de 2024'te yayımlanan bir araştırma, 108 üniversite öğrencisinin not alma alışkanlıklarını inceledi. Kağıda not alan öğrenciler, duyduklarını kelimesi kelimesine geçirmek yerine kendi cümleleriyle yeniden kurduklarını ve ders sırasında başka işlerle daha az uğraştıklarını belirtti.

Bunun nedeni basit: Elle yazmak klavyeden yavaş. Her şeyi yetiştiremeyen beyin, bilgiyi özetlemek ve ayıklamak zorunda kalıyor. Bu zorunluluk da bilginin hafızaya daha sağlam kaydedilmesini sağlıyor. Klavyede ise parmaklar duyulanı neredeyse otomatik biçimde yazıya döküyor; bilgi zihinden tam geçmeden ekrana aktarılabiliyor.

Kalemin kağıt üzerindeki hareketi, gözün harfleri takip etmesi ve elin hissettiği direnç de beyne ek sinyaller gönderiyor. Araştırmacılara göre bu görsel ve dokunsal geri bildirim, öğrenmeyi ve hatırlamayı destekliyor. Yani ajandaya yazdığınız randevuyu telefona kaydettiğinizden daha kolay hatırlamanız tesadüf olmayabilir.

Deftere birkaç satır yazmak iyimserliği ve yaşam memnuniyetini artırabiliyor

Deftere birkaç satır yazmak iyimserliği ve yaşam memnuniyetini artırabiliyor

Psikologlara göre kalemle yazmayı sürdürenlerin farkı yeteneklerinde değil, tercihlerinde yatıyor. Bu kişiler yazma eyleminin kendisine değer veriyor; hızlı ve pratik olanı değil, üzerine düşünerek yapılanı seçiyorlar. Sayfayı çevirip haftanın tamamını tek bakışta görmek, dolan sayfalara göz atmak da ayrı bir tatmin duygusu yaratıyor.

El yazısının etkisi verimlilikle de sınırlı kalmıyor. Her gün minnettar olunan birkaç şeyi deftere not etmek gibi alışkanlıkların iyimserliği ve yaşam memnuniyetini artırdığı biliniyor. Gün sonunda birkaç satır karalamak, zihni toparlamanın ve günü kapatmanın pratik bir yolu.

Çantadaki ajanda bu açıdan nostaljiden çok beyin için bir egzersiz anlamına geliyor. Telefon takvimini tamamen bırakmak gerekmiyor; ancak önemli randevuları, alışveriş listesini ya da günün planını arada bir kağıda dökmek, zihni keskin tutmanın en zahmetsiz yollarından biri olabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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