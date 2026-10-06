Psikologlara Göre Randevularını Elle Yazanlar Nadir Bir Özelliğe Sahip

Telefona 'Salı 14.30, diş hekimi' yazmak birkaç saniye sürüyor ve beyin açısından neredeyse otomatik bir iş. Aynı notu ajandaya kalemle düşmek ise bambaşka bir süreç. İtalya'daki Kutsal Kalp Katolik Üniversitesi'nden Giuseppe Marano ve ekibinin Şubat 2025'te Life dergisinde yayımlanan derlemesi, el yazısı ile klavye kullanımını karşılaştıran 30 beyin görüntüleme çalışmasını bir araya getirdi.

Tablo oldukça net: Elle yazmak, hareket, duyu ve düşünme süreçlerinden sorumlu çok daha geniş bir beyin ağını devreye sokuyor. Klavyede ise daha az sinir devresi çalışıyor; araştırmacılar bunu daha pasif bir zihinsel katılım olarak tanımlıyor. EEG ölçümlerinde el yazısı sırasında hafıza ve dikkatle ilişkilendirilen teta ve alfa dalgalarında belirgin bir bağlantı artışı görülüyor.

Psikologlar, randevularını kağıda yazmayı sürdürenlerin bilgiyi daha derin işlediğini ve dikkatlerini daha uzun süre koruyabildiğini söylüyor. Bu alışkanlık, psikolojide 'sorumluluk bilinci' olarak bilinen kişilik özelliğiyle de ilişkilendiriliyor: Disiplinli olmak, işleri akışına bırakmak yerine önceden planlamayı tercih etmek. Bildirimlerin her şeyi bizim yerimize hatırladığı bir dönemde bu özellik giderek nadirleşiyor.