Psikologlara Göre Randevularını Elle Yazanlar Nadir Bir Özelliğe Sahip
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Telefon takvimleri her şeyi tek dokunuşla hatırlatırken çantasından ajandayı eksik etmeyenler hala var. Eski moda görünen bu alışkanlığın arkasında, psikologlara göre giderek nadirleşen bir zihinsel özellik yatıyor. Beyin görüntüleme çalışmaları da kalemle yazmanın klavyeye dokunmaktan çok farklı bir iş olduğunu gösteriyor.
Kaynak: Grazia
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El yazısı beyinde klavyeden çok daha geniş bir ağı harekete geçiriyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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