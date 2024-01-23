Özgür Demirtaş Vergi İddialarına Sert Cevap Verdi: "Hodri Meydan" Avukat Feyza Altun'dan Destek Geldi

Benim Hakkımda sadece Maaş Kısmını görebilirsin.

Orada da VERGİ otomatik kesiliyor HİÇBİR şey bulamazsın.

Ben ve Ailem PriceWaterhouseCoopers (PWC) gibi çok prestijli bir şirket tarafından denetleniyoruz. HATA payı SIFIR ve TERTEMİZ.

Ancak yine de benim veya ailem ile ilgili kişisel verilerin sadece BİR KISMINI bile yayınlarsan:

1) Sana bilgi sızdıran Devlet Memurunu Memurluğundan ederim.

2) 2 ile 5 Yıl arası Hapis cezası alırsın.

3) Adalet Bakanlığı ile de irtibata geçiyorum.

4) Gelir İdaresi Başkanlığı ile de irtibata geçiyorum.

NOT: Sen Kim oluyorsun da DEVLET'in benim gibi göz önünde olan bir insanı denetlemediğini ima ediyorsun.

Avukatlarıma gerekli Talimatı verdim.

HODRİ MEYDAN.