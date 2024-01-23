Özgür Demirtaş Vergi İddialarına Sert Cevap Verdi: "Hodri Meydan" Avukat Feyza Altun'dan Destek Geldi
Özgür Demirtaş Vergi İddialarına Sert Cevap Verdi: "Hodri Meydan" Avukat Feyza Altun'dan Destek Geldi
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyada hakkındaki vergi sorgulamalarına sert bir çıkış yaptı. 'Tertemiz' olduğunu söyleyen Demirtaş, bilgilerinin yayınlanması halinde yasal yollara başvuracağını açıklarken, avukat Feyza Altun'dan da destek gördü.
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ABD'deki kariyerini Türkiye'de bankacılık üst düzeyi ve akademide devam ettirirken, milyonlarca sosyal medya takipçisi yanında hakkında yazılanlara da tepkileriyle öne çıkıyor.
"Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı" isimli söyleşinin konuklarından biri de Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tı.
Söyleşi bitiminde Pınar Sabancı ile resim paylaşan Özgür Demirtaş'ın kemerinin fiyatı gündeme taşınmış, ünlü akademisyen de buna cevap vermişti.
Bunun üzerine gazeteci Emre Erciş, Özgür Demirtaş'ın ödediği vergileri sorguladı.
Ünlü finans profesöründen ise sert bir yanıt geldi. Demirtaş, "tertemiz" olduğunu belirtirken, bilgilerinin paylaşılması halinde ise gerekli yollara başvuracağını açıkladı.
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Erciş'le vergi konusunda tartışmalı bir isim olan avukat Feyza Altun da Demirtaş'a destek verdi.
Vergi bilgilerinin açıklanmasından rahatsız olmasının nedenlerinin sorgulanmasına da Özgür Demirtaş, KVKK üzerinde yanıt verdi.
Yorumların bir kısmına Demirtaş cevap verirken,
Abonelik gelirlerine de değindi.
Bazı kullanıcılar Özgür Demirtaş'a destek verirken,
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Kimileri de Erciş'in verilere ulaşma hakkını savundu.
Sizce verilere ulaşılması mı? Kişisel bilgilerin gizliliği mi?
Hangisi önemli? Yorumlarda buluşalım.
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