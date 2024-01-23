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Özgür Demirtaş Vergi İddialarına Sert Cevap Verdi: "Hodri Meydan" Avukat Feyza Altun'dan Destek Geldi

Özgür Demirtaş Vergi İddialarına Sert Cevap Verdi: "Hodri Meydan" Avukat Feyza Altun'dan Destek Geldi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
23.01.2024 - 11:08

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyada hakkındaki vergi sorgulamalarına sert bir çıkış yaptı. 'Tertemiz' olduğunu söyleyen Demirtaş, bilgilerinin yayınlanması halinde yasal yollara başvuracağını açıklarken, avukat Feyza Altun'dan da destek gördü.

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Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ABD'deki kariyerini Türkiye'de bankacılık üst düzeyi ve akademide devam ettirirken, milyonlarca sosyal medya takipçisi yanında hakkında yazılanlara da tepkileriyle öne çıkıyor.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ABD'deki kariyerini Türkiye'de bankacılık üst düzeyi ve akademide devam ettirirken, milyonlarca sosyal medya takipçisi yanında hakkında yazılanlara da tepkileriyle öne çıkıyor.

"Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı" isimli söyleşinin konuklarından biri de Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tı.

"Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı" isimli söyleşinin konuklarından biri de Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tı.
www.instagram.com

Söyleşi bitiminde Pınar Sabancı ile resim paylaşan Özgür Demirtaş'ın kemerinin fiyatı gündeme taşınmış, ünlü akademisyen de buna cevap vermişti.

Söyleşi bitiminde Pınar Sabancı ile resim paylaşan Özgür Demirtaş'ın kemerinin fiyatı gündeme taşınmış, ünlü akademisyen de buna cevap vermişti.
www.instagram.com

Detayları burada.

Bunun üzerine gazeteci Emre Erciş, Özgür Demirtaş'ın ödediği vergileri sorguladı.

Bunun üzerine gazeteci Emre Erciş, Özgür Demirtaş'ın ödediği vergileri sorguladı.
twitter.com

Ünlü finans profesöründen ise sert bir yanıt geldi. Demirtaş, "tertemiz" olduğunu belirtirken, bilgilerinin paylaşılması halinde ise gerekli yollara başvuracağını açıkladı.

Ünlü finans profesöründen ise sert bir yanıt geldi. Demirtaş, "tertemiz" olduğunu belirtirken, bilgilerinin paylaşılması halinde ise gerekli yollara başvuracağını açıkladı.
twitter.com

Benim Hakkımda sadece Maaş Kısmını görebilirsin.

Orada da VERGİ otomatik kesiliyor HİÇBİR şey bulamazsın.

Ben ve Ailem PriceWaterhouseCoopers (PWC) gibi çok prestijli bir şirket tarafından denetleniyoruz. HATA payı SIFIR ve TERTEMİZ.

Ancak yine de benim veya ailem ile ilgili kişisel verilerin sadece BİR KISMINI bile yayınlarsan:

1) Sana bilgi sızdıran Devlet Memurunu Memurluğundan ederim.

2) 2 ile 5 Yıl arası Hapis cezası alırsın.

3) Adalet Bakanlığı ile de irtibata geçiyorum.

4) Gelir İdaresi Başkanlığı ile de irtibata geçiyorum.

NOT: Sen Kim oluyorsun da DEVLET'in benim gibi göz önünde olan bir insanı denetlemediğini ima ediyorsun.

Avukatlarıma gerekli Talimatı verdim.

HODRİ MEYDAN.

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Erciş'le vergi konusunda tartışmalı bir isim olan avukat Feyza Altun da Demirtaş'a destek verdi.

Erciş'le vergi konusunda tartışmalı bir isim olan avukat Feyza Altun da Demirtaş'a destek verdi.
twitter.com

Altun ve Erciş detayları da burada.

Vergi bilgilerinin açıklanmasından rahatsız olmasının nedenlerinin sorgulanmasına da Özgür Demirtaş, KVKK üzerinde yanıt verdi.

Vergi bilgilerinin açıklanmasından rahatsız olmasının nedenlerinin sorgulanmasına da Özgür Demirtaş, KVKK üzerinde yanıt verdi.
twitter.com

Yorumların bir kısmına Demirtaş cevap verirken,

Abonelik gelirlerine de değindi.

Bazı kullanıcılar Özgür Demirtaş'a destek verirken,

Bazı kullanıcılar Özgür Demirtaş'a destek verirken,
twitter.com
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Kimileri de Erciş'in verilere ulaşma hakkını savundu.

Kimileri de Erciş'in verilere ulaşma hakkını savundu.
twitter.com

Sizce verilere ulaşılması mı? Kişisel bilgilerin gizliliği mi?

Sizce verilere ulaşılması mı? Kişisel bilgilerin gizliliği mi?
twitter.com

Hangisi önemli? Yorumlarda buluşalım.

Hangisi önemli? Yorumlarda buluşalım.
twitter.com

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