Feyza Altun'un Emre Erciş'le Yaptığı Hararetli Tartışmasındaki Bileklik Detayı Seda Sayan'dan Kaçmadı

Gazeteci Emre Erciş'in sosyal medya üzerinden Avukat Feyza Altun'la ilgili ortaya attığı iddialar gündeme damgasını vurdu. Erciş'le X (Twitter) üzerinden tartışmaya giren Altun belgelerle konuşurken bir paylaşımında da taktığı bileklikleri paylaştı. İmitasyon olmadıklarını belirten Feyza Altun'un bileklerine Seda Sayan'ın yükselmesi epey güldürdü.