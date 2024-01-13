Feyza Altun'un Emre Erciş'le Yaptığı Hararetli Tartışmasındaki Bileklik Detayı Seda Sayan'dan Kaçmadı
Feyza Altun'un Emre Erciş'le Yaptığı Hararetli Tartışmasındaki Bileklik Detayı Seda Sayan'dan Kaçmadı
Gazeteci Emre Erciş'in sosyal medya üzerinden Avukat Feyza Altun'la ilgili ortaya attığı iddialar gündeme damgasını vurdu. Erciş'le X (Twitter) üzerinden tartışmaya giren Altun belgelerle konuşurken bir paylaşımında da taktığı bileklikleri paylaştı. İmitasyon olmadıklarını belirten Feyza Altun'un bileklerine Seda Sayan'ın yükselmesi epey güldürdü.
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Ünlülerin avukatı olarak tanıdığımız Feyza Altun, Dilan ve Engin Polat'ın kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla beraber adını daha geniş kitlelere duyurdu.
Fenomenlerin korkulu rüyası haline gelen, suç işlediğini öne sürdüğü birçok kişiyi tek tek ifşalayan Altun bu sıralar bambaşka bir konuyla gündemde.
Polat davasında daha çok savunucu pozisyonda olarak değerlendirilen Gazeteci Emre Erciş 10 Ocak'ta X (Twitter) üzerinden Feyza Altun'a iğneleyici sorular yöneltmeye başladı.
Eminim hatırlayanlarınız da olacaktır, kendisi daha önce de Oğuzhan Uğur ile sosyal medyadan girdiği tartışmalarla öne çıkmıştı.
Altun'un 2023 yılı içerisindeki ay ay matrah bildirmesini de paylaşan Erciş hız kesmeden iddialar ortaya devam etti.
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Tüm gözleri İlker Sungurlar'ın taktığı marka saate yönlendiren Erciş, Altun'un aylık gelirlerini de açıklayarak kaynak sordu.
Feyza Altun ile aralarındaki gerilimin günden güne artmasıyla daha da ön plana çıkan Emre Erciş bu sefer de ünlü avukatın takılarına değindi.
"Parmağındaki elmas alyansı geçtim bileğindeki CARTIER Panter bileziğe takıldım." ifadelerini kullanarak bilekliğin yüksek fiyatını vurguladı.
"Bu bileklik imitasyon değil, başka bir tasarım." diyen Altun, kendisine ithamlarda bulunan gazetecinin bahsettiği markadan hiç alışveriş yapmadığını belirtti.
Anlayacağınız ortalık yangın yerine döndü. İddiaların havada uçuştuğu paylaşımlara hiç beklenmeyen bir yorum geldi.
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Takılardan çok hoşlandığını bildiğimiz Seda Sayan, Feyza Altun'un ışıltılı bileklerine karşı kayıtsız kalamadı ve "Feyzaaaaa bayıldım valla bilekliklerine" yorumunu yaptı.
Hadi, Seda Sayan'ın anlık takı yükselişine gelen yorumları beraber görelim!
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