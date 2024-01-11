Feyza Altun'dan Gizli Dilan Polat Kulisi: Rise&Shine Markasına Ünlü İsimleri Dahil Etmek İstiyorlar!
Feyza Altun'dan Gizli Dilan Polat Kulisi: Rise&Shine Markasına Ünlü İsimleri Dahil Etmek İstiyorlar!
Kısa sürede elde ettikleri inanılmaz servetle birçok kişinin gözüne batan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin hayatı MASAK radarına takıldıktan sonra tepetaklak oldu. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Polat ikilisi hakkında her geçen gün farklı bir olay yaşandı. Kayyım atanan şirketin yeni şube açması tartışma yaratırken Avukat Feyza Altun'dan tartışmanın ateşini körükleyecek bir paylaşım geldi.
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Hayatının her anını elindeki telefonuyla geçirip lüks yaşantısını sosyal medyadan bir bir paylaşan Dilan Polat, güzellik sektörüne adım attıktan çok kısa bir süre sonra inanılmaz bir servetin sahibi oldu.
MASAK tarafından tüm mal varlıklarına el konulan ve yurt dışına çıkışları yasaklanan Dilan ve Engin Polat hakkında şikayetlerin artması üzerine emniyet güçleri harekete geçti.
"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklandı.
Eminim duymuşsunuzdur, cezaevine gönderilen Polat çifti ve yakınlarının tüm şirketlerine kayyım atandı.
Dilan Polat'ın dillere pelesenk olan "Enerci" şarkısıyla gösterişli şekilde açılışı yapılan şubenin yöneticisi ise markanın problemsiz şekilde çalışmaya devam ettiğini duyurdu.
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Polat davasının ilk günden beri takipçisi olan Avukat Feyza Altun olay yaratan konuyla ilgili bir paylaşım yapmış ve "Bu izlediğiniz tamamen şov" ifadelerini kullanmıştı.
"Geçenlerde Sheraton Otel'de toplantı yapıp tüm şubelerden paraları elden istediler :) Hatta toplantıya avukatlarını kabul etmediler." diyen Altun'un açıklamaları epey dikkat çekmişti.
Sheraton'da gizli bir toplantı yapıldığını öne süren Altun bu sefer de "Dilan Polat’ın gizli Sheraton toplantısına dair kulis bilgilerimi paylaşıyorum" diyerek bomba bir kulisle karşımıza çıktı.
"Dilan Polat’ın artık marka değeri kalmadığı için Rise&Shine markasını parlatmak istiyorlar. Bu markaya ilişkin Hadise, Tarkan gibi isimlere reklam teklif edeceklermiş" sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi.
"Toplantı oldukça kalabalıkmış ve insanlar sinek avladıklarını kimsenin artık dilan polat mağazasının önünden geçmediğini, çok zarar ettiklerini haklı olarak söylemişler."
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"Şu an yapmaya çalıştıkları algı tamamen yıkılmadık ayaktayız rise and shine çok satıyor falan. Satmıyor."
Avukat Feyza Altun'un X (Twitter) paylaşımını da buradan görebilirsiniz 👇
Altun'un bu bilgileri nereden öğrendiğine dair akıllarda soru işareti de oluşmuştu. Kısa sürede bu konuyla ilgili de açıklama yaptı.
Gelin, sözleriyle her defasında ayrı bir olayı aktarıp bizleri şaşırtan ünlülerin avukatından gelen açıklamaya kim neler demiş görelim!
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