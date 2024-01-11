Feyza Altun'dan Gizli Dilan Polat Kulisi: Rise&Shine Markasına Ünlü İsimleri Dahil Etmek İstiyorlar!

Kısa sürede elde ettikleri inanılmaz servetle birçok kişinin gözüne batan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin hayatı MASAK radarına takıldıktan sonra tepetaklak oldu. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Polat ikilisi hakkında her geçen gün farklı bir olay yaşandı. Kayyım atanan şirketin yeni şube açması tartışma yaratırken Avukat Feyza Altun'dan tartışmanın ateşini körükleyecek bir paylaşım geldi.