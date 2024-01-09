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"Yaşam Koçu Şarlatanlığı" ile Savaşa Giren Feyza Altun'u Ti'ye Alan Hülya Yenidoğmuş Yine Çok Güldürdü

"Yaşam Koçu Şarlatanlığı" ile Savaşa Giren Feyza Altun'u Ti'ye Alan Hülya Yenidoğmuş Yine Çok Güldürdü

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
09.01.2024 - 16:16

Avukat Feyza Altun'un savaş açtığı sahte yaşam koçları sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda. Hülya Yenidoğmuş, gerçek anlamda destek almak isteyenleri dolandıran insanlara tepki gösteren Altun'u tiye aldığı videoyla viral oldu. Hadi detaylara bakalım...

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Son dönemlerde en popüler mesleklerden biri haline gelen yaşam koçluğu ülkemizde de epey ilgi görmeye başladı.

Son dönemlerde en popüler mesleklerden biri haline gelen yaşam koçluğu ülkemizde de epey ilgi görmeye başladı.

Pek çok meslekte olduğu gibi yaşam koçluğunun da merdiven altı girişimleri arttı. İnsanların hayatlarına dokunma bahanesiyle ritüeller düzenleyen "sahte koçlar" hızla ortaya çıktı.

Pek çok meslekte olduğu gibi yaşam koçluğunun da merdiven altı girişimleri arttı. İnsanların hayatlarına dokunma bahanesiyle ritüeller düzenleyen "sahte koçlar" hızla ortaya çıktı.

Kişileri para tuzağına düşürmek için yaşam koçluğuna bürünen isimlerle savaşanlardan biri de ünlülerin avukatı olarak bilinen Feyza Altun oldu.

Kişileri para tuzağına düşürmek için yaşam koçluğuna bürünen isimlerle savaşanlardan biri de ünlülerin avukatı olarak bilinen Feyza Altun oldu.

İyi niyetleri sömürülen insanlar tarafından kapısı çalınan Feyza Altun kendisine gelen mesajları "yaşam koçu şarlatanlığı" etiketi ile paylaşarak herkesi şoke etti.

İyi niyetleri sömürülen insanlar tarafından kapısı çalınan Feyza Altun kendisine gelen mesajları "yaşam koçu şarlatanlığı" etiketi ile paylaşarak herkesi şoke etti.
twitter.com

Tüm detayları bu haberimizde de anlatmıştık:

Altun'un paylaşımları ve sert çıkışlarını tiye alan Hülya Yenidoğmuş çektiği videoyu "Dikkat!!! Yesmar yeni versiyon yükleniyor" notuyla paylaştı.

Altun'un paylaşımları ve sert çıkışlarını tiye alan Hülya Yenidoğmuş çektiği videoyu "Dikkat!!! Yesmar yeni versiyon yükleniyor" notuyla paylaştı.
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Çeşitli oyunlarla karşısındaki kişileri maddi ve manevi sömüren kişileri canlandıran Yenidoğmuş'un paylaşımı kısa sürede viral oldu.

Çeşitli oyunlarla karşısındaki kişileri maddi ve manevi sömüren kişileri canlandıran Yenidoğmuş'un paylaşımı kısa sürede viral oldu.

Kendisinin de taklidinin yapıldığı videoya kayıtsız kalmayan Feyza Altun, genç fenomene kahkahalarla yanıt verdi.

Kendisinin de taklidinin yapıldığı videoya kayıtsız kalmayan Feyza Altun, genç fenomene kahkahalarla yanıt verdi.

O anları da buradan izleyebilirsiniz 👇

Hadi gelin, kim neler demiş beraber görelim!

Hadi gelin, kim neler demiş beraber görelim!
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