Yaşam Koçlarına Bulaştıktan Sonra İnsanların Başlarına Gelen Türlü Sapkınlıklar Hayrete Düşürdü!

Son zamanlarda popüler hale gelen yaşam koçları ülkemizde birçok insana kişisel gelişim adı altında hizmet veriyor. Avukat Feyza Altun'un gündeminde de yaşam koçları var. Altun, sosyal medyada yaşam koçlarına parasını kaptıran ve türlü sapkınlıklarla mağdur edilen kişilerden gelen mesajları paylaştı.