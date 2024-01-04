Yaşam Koçlarına Bulaştıktan Sonra İnsanların Başlarına Gelen Türlü Sapkınlıklar Hayrete Düşürdü!
Yaşam Koçlarına Bulaştıktan Sonra İnsanların Başlarına Gelen Türlü Sapkınlıklar Hayrete Düşürdü!
Son zamanlarda popüler hale gelen yaşam koçları ülkemizde birçok insana kişisel gelişim adı altında hizmet veriyor. Avukat Feyza Altun'un gündeminde de yaşam koçları var. Altun, sosyal medyada yaşam koçlarına parasını kaptıran ve türlü sapkınlıklarla mağdur edilen kişilerden gelen mesajları paylaştı.
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Ünlü isimler ve sosyetede popüler hale gelen, hatta sosyal medya platformlarında adım başı yenisine rastladığımız yaşam koçlarını Avukat Feyza Altun merceğe aldı.
Son zamanlarda hızla popüler hale gelen bu uygulamalar bir eğitim olarak halka pazarlanıyor. Çoğu zaman kendisini 'yaşam koçu' olarak tanıtan kişiler online ve yüz yüze kurslarla danışanlarına hizmet veriyor.
Bu eğitimlerde danışanın kişisel gelişimine odaklanıldığı söyleniyor. Çoğu zaman kendini mutsuz ya da çaresiz hisseden kişilerin hayat amacını bulmak için; ya da hayatı anlamlandırabilmek için bu eğitimleri tercih edenler var.
"Kişinin potansiyelinin en üst limitlerine çıkmasını ve yaşam hedeflerine ulaşmasını sağlayan profesyonel bir rehberlik sistemi" olarak tanımlanan bu uygulamanın psikolojik ya da bilimsel bir dayanağı yok.
Ancak yine de bu alana talep oldukça fazla bu nedenle insanların iyi niyetini suistimal eden kişiler de ne yazık ki bulunuyor. Avukat Feyza Altun kendisine gelen mesajları büyük bir şaşkınlıkla paylaştı.
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Yaşam koçluğu adı altında kişilerin maddi ve manevi mağdur edildiğini açıklayan Altun, yaşam koçluğunu bir tür şarlatanlık, olarak nitelendirdi.
Altun öncelikle yaşam koçlarının eğitimlerinde çekilen videoları ve halka asılsız bilgiler vererek sağlığını tehlikeye atabilecek potansiyeldeki 'şifacıları' paylaştı.
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Ardından bu kişiler tarafından mağdur edilen kişilerden mesajlar aldığını söyleyen Altun, mesajları Twitter (X) hesabında paylaştı.
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Bunlardan bir tanesi yaşam koçluğu ile zayıflamayı vaat eden bir kişi. İddiaya göre bu kişinin birden fazla metresi var ve eğitimini hile ile bitirmiş.
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Dahası da var... Kendisini yaşam koçu, diye tanıtan birinin insanları maddi ve manevi sömürdüğü, uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu, yanı sıra eğitimlerinde sınırsız seks ve türlü sapkınlıklar yaptığı iddiası geldi.
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Daha önce Murat Övüç'e de terapi yapan kişinin halı yıkamacı olduğunu açıklayan Altun, yaşam koçluğu adı altında yapılan uygulamaların incelenmesi adına bakanlıkları etiketledi.
Kullanıcılardan yorumlar da geldi👇🏻
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