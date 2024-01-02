Depremleri Bilmesi ile Ünlenen Astroloğun 2024 Yılı Yaşanacak Felaketler Listesi Say Say Bitmedi!
Depremleri Bilmesi ile Ünlenen Astroloğun 2024 Yılı Yaşanacak Felaketler Listesi Say Say Bitmedi!
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Yeni yılda herkesin merak ettiği konulardan birisi de astrolojik öngörüler. Bu yüzden astrologların tahminlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.
Son zamanlarda yaptığı deprem tahminleri ile ünlenen Astrolog Mahfuz Bayram Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
2024 yılında yaşanacak felaketleri sıraladığı paylaşımında listenin sonu gelmek bilmedi. Sosyal medyada takipçilerinin dikkatini çeken astroloğa kimisi tepki gösterdi, kimisi ise destekledi.
Bayram, daha önceki deprem tahminlerinde haklı çıkması nedeniyle de ünlendi. Astroloğun 2023 yılı Ocak ayında yaptığı paylaşım ile 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini bildiği iddia ediliyor.
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Astrolog da hesabından tahminlerinin doğru çıktığının altını çizmişti.
Şimdilerde ise 2024 öngörüleri ile dikkat çeken Astrolog, güzel gelişmelerin yanı sıra saydığı felaket listesi uzadıkça uzadı.
Bayram, 2024 yılında Türkiye için yeni salgın ve deprem, dedi: "Ülkenin doğusunda büyük bir deprem yaşanabilir!"
Ayrıca dünyada büyük bir mega deprem yaşanacağından bahseden astrolog, "İzmir, Tokat, Malatya, Çanakkale, Van ve İstanbul'un adını çok duyacağız" dedi.
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Su ve denizlerden gelecek önemli krizlerin yanı sıra toplumsal olarak 3'üncü Dünya Savaşı'na doğru gittiğimizin de altını çizdi.
Diğer yandan sel yaşanacağını söyleyen Astrolog, ülkemizde Nisan, Mayıs ve Temmuz, Ekim civarı terör olaylarının artacağını belirtti.
Kuraklığın susuzluğa sebep olacağını söyledi ve "İsrail-Filistin savaşı diğer ülkelere sıçrayacak" dedi.
Bu yıl adeta yok yok, dedirten açıklamaları ile astrolog gündem oldu.
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