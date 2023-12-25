Depremden Etkilenen Hatay Sokaklarının Geçen Yılbaşı ile Bu Seneki Görüntüleri Yüreğimizi Dağladı!

2023 bitti, demek çok kolay. Oysa bu yıl ülkece büyük bir yıkım yaşadık. Hala izlerini Hatay sokaklarında taşıyan büyük bir yıkım...

Türkiye 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem ile bir kez daha acı gerçekle yüzleşti. Binlerce insanın hayatını kaybettiği afetin ardından Hatay sokaklarından geçen yılbaşı görüntüleri ve bu yılki vaziyet yürekleri dağladı.