Depremden Etkilenen Hatay Sokaklarının Geçen Yılbaşı ile Bu Seneki Görüntüleri Yüreğimizi Dağladı!
Depremden Etkilenen Hatay Sokaklarının Geçen Yılbaşı ile Bu Seneki Görüntüleri Yüreğimizi Dağladı!
Kaynak: https://twitter.com/veosier/status/17...
2023 bitti, demek çok kolay. Oysa bu yıl ülkece büyük bir yıkım yaşadık. Hala izlerini Hatay sokaklarında taşıyan büyük bir yıkım...
Türkiye 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem ile bir kez daha acı gerçekle yüzleşti. Binlerce insanın hayatını kaybettiği afetin ardından Hatay sokaklarından geçen yılbaşı görüntüleri ve bu yılki vaziyet yürekleri dağladı.
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Türkiye 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen yıkım ile bir kez daha deprem gerçeği ile yüzleşti.
Depremin ardından 11 ay geçti geçmesine ancak yaralar hala taze. Binlerce insan hayatını kaybetti, on binlercesi sevdiklerini ve yakınlarını kaybetti.
Deprem bölgesinde yardımlara devam ediliyor ve yıkılan binaların arasına hayata yeniden başlayabilme umudu taşıyan vatandaşlarımız var.
Maraş depreminin etkilediği illerimizden sık sık görüntüler paylaşarak deprem gerçeğini ve bölge halkını unutmayalım istiyoruz. Bu kez depremden en çok etkilenen illerden biri Hatay'dan paylaşıldığı bilgisi verilen bir görüntüyü paylaşıyoruz.
2023'e gireli henüz 1 ay olmuştu ki 11 ilimiz sabaha karşı sarsıntılar ile depreme yakalandı. Oysa yeni yıla büyük umutlarla girmişlerdi.
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Hataylı bir vatandaşın Twitter (X)'da paylaştığı bu görüntü Antakya/Hatay Saray Caddesi 2023 kutlamalarından...👇🏻
Bu iki fotoğraf arasında yalnızca 11 ay var. Takvimler 24 Aralık 2023 ve aynı konumdan bir fotoğraf...
Hatay Ortodoks Kilisesi'nden de geçen yıl yılbaşı kutlamalarını paylaşan kullanıcı bugünkü görüntüleri de ekledi.
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Şimdi o büyük umutların yerinde enkaz duruyor.
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Bölgede hala çadırlar var ve yardım kuruluşları bekliyor.
Kullanıcılardan o görüntülere gelen yorumlar👇🏻
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adamın biri hemen ev yapıp teslim ediyordu... hataylı kardeşlerimiz de ona oy vermişti... hayırlısı neyse o olsun diyelim.