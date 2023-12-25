Akademisyen ve Öğrenciler Arasında Çıkan "Mescit mi, İbadethane mi?" Tartışması Kullanıcıları İkiye Böldü

Kadir Has Üniversitesi'nde bir akademisyen ile öğrenciler arasında gerilim ayyuka çıktı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde namaz kılınan yerin önünde ayakkabılarını çıkaran öğrenciler ile yere ayakkabı ile basan akademisyenin tartışması gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz gün Kadir Has Üniversitesi'nde yaşanan bir tartışma sosyal medyaya taşındı. Bir akademisyen ve öğrenciler arasındaki olaya yorum yağdı.
Akademisyen, mescitin önünde bırakılan ayakkabılardan rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Kapımın önünde 18 tane ayakkabı görmek zorunda değilim. Kokan ayakkabılarınızı görmek zorunda değilim" deyince öğrencilerden karşılık geldi.
Sonunda ayakkabısıyla mescite giren akademisyene öğrenciler, "Burası mescit böyle giremezsiniz" şeklinde tepki gösterdi. Akademisyenin "Burası mescit değil, ibadethane" sözleri tartışmayı daha da alevlendirdi.
Akademisyen, "Burası sadece sizin ibadethaneniz değil, burası benim de ibadethanem. Burası mescit değil" diyerek mescitin herkese açık bir yer olduğunu vurguladı.
Öğrencilerin "Bizim alanımıza giriyorsun. Psikolojik alanımızı işgal ediyorsun." tepkisine karşılık ise "Budistler de burada ibadet edebilir, hristiyanlar da edebilir. Ben hristiyanım burası da benim ibadethanem" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Namaz vaktinin yaklaştığını ve zaman kaybettiklerini belirten öğrencilere karşı, akademisyen "Burası benim okulum, kokan ayakkabılarınızı burada çıkaramazsınız" ifadelerini kullandı. Öğrencilerden birinin "Bu da benim ayağım" yanıtı tartışmanın tansiyonunu yükseltti.
Öğrenciler o sırada yaşananları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Video sosyal medyanında tartışma gündemine yerleşti: "Orası mescit mi, ibadethane mi? Kim haklı?"
İşte o görüntüler:
İşte sosyal medyada videoya gelen ilk tepkiler:
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Anlamamakta ısrar edilmiş. Kadın diyor ki insan olun, ayakkabılarınızı ayakkabılığa koyun."
"Bir taraf alttan alsa konu kapanır gereksiz uzamış..."
"Üslubu yanlış ama bu sonucu değiştirmez."
Akademisyeni haklı bulanlar olduğu gibi öğrencilerle aynı fikirde olanlar da vardı.
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda