Akademisyen ve Öğrenciler Arasında Çıkan "Mescit mi, İbadethane mi?" Tartışması Kullanıcıları İkiye Böldü

Kadir Has Üniversitesi'nde bir akademisyen ile öğrenciler arasında gerilim ayyuka çıktı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde namaz kılınan yerin önünde ayakkabılarını çıkaran öğrenciler ile yere ayakkabı ile basan akademisyenin tartışması gündem oldu.