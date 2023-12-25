Görüş Bildir
Haberler
Video
Akademisyen ve Öğrenciler Arasında Çıkan "Mescit mi, İbadethane mi?" Tartışması Kullanıcıları İkiye Böldü

Akademisyen ve Öğrenciler Arasında Çıkan "Mescit mi, İbadethane mi?" Tartışması Kullanıcıları İkiye Böldü

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 08:01

İçerik Devam Ediyor

Kadir Has Üniversitesi'nde bir akademisyen ile öğrenciler arasında gerilim ayyuka çıktı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde namaz kılınan yerin önünde ayakkabılarını çıkaran öğrenciler ile yere ayakkabı ile basan akademisyenin tartışması gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Geçtiğimiz gün Kadir Has Üniversitesi'nde yaşanan bir tartışma sosyal medyaya taşındı. Bir akademisyen ve öğrenciler arasındaki olaya yorum yağdı.

Geçtiğimiz gün Kadir Has Üniversitesi'nde yaşanan bir tartışma sosyal medyaya taşındı. Bir akademisyen ve öğrenciler arasındaki olaya yorum yağdı.

Akademisyen, mescitin önünde bırakılan ayakkabılardan rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Kapımın önünde 18 tane ayakkabı görmek zorunda değilim. Kokan ayakkabılarınızı görmek zorunda değilim" deyince öğrencilerden karşılık geldi.

Akademisyen, mescitin önünde bırakılan ayakkabılardan rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Kapımın önünde 18 tane ayakkabı görmek zorunda değilim. Kokan ayakkabılarınızı görmek zorunda değilim" deyince öğrencilerden karşılık geldi.

Sonunda ayakkabısıyla mescite giren akademisyene öğrenciler, "Burası mescit böyle giremezsiniz" şeklinde tepki gösterdi. Akademisyenin "Burası mescit değil, ibadethane" sözleri tartışmayı daha da alevlendirdi.

Sonunda ayakkabısıyla mescite giren akademisyene öğrenciler, "Burası mescit böyle giremezsiniz" şeklinde tepki gösterdi. Akademisyenin "Burası mescit değil, ibadethane" sözleri tartışmayı daha da alevlendirdi.

Akademisyen, "Burası sadece sizin ibadethaneniz değil, burası benim de ibadethanem. Burası mescit değil" diyerek mescitin herkese açık bir yer olduğunu vurguladı.

Akademisyen, "Burası sadece sizin ibadethaneniz değil, burası benim de ibadethanem. Burası mescit değil" diyerek mescitin herkese açık bir yer olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin "Bizim alanımıza giriyorsun. Psikolojik alanımızı işgal ediyorsun." tepkisine karşılık ise "Budistler de burada ibadet edebilir, hristiyanlar da edebilir. Ben hristiyanım burası da benim ibadethanem" dedi.

Öğrencilerin "Bizim alanımıza giriyorsun. Psikolojik alanımızı işgal ediyorsun." tepkisine karşılık ise "Budistler de burada ibadet edebilir, hristiyanlar da edebilir. Ben hristiyanım burası da benim ibadethanem" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Namaz vaktinin yaklaştığını ve zaman kaybettiklerini belirten öğrencilere karşı, akademisyen "Burası benim okulum, kokan ayakkabılarınızı burada çıkaramazsınız" ifadelerini kullandı. Öğrencilerden birinin "Bu da benim ayağım" yanıtı tartışmanın tansiyonunu yükseltti.

Namaz vaktinin yaklaştığını ve zaman kaybettiklerini belirten öğrencilere karşı, akademisyen "Burası benim okulum, kokan ayakkabılarınızı burada çıkaramazsınız" ifadelerini kullandı. Öğrencilerden birinin "Bu da benim ayağım" yanıtı tartışmanın tansiyonunu yükseltti.

Öğrenciler o sırada yaşananları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Video sosyal medyanında tartışma gündemine yerleşti: "Orası mescit mi, ibadethane mi? Kim haklı?"

Öğrenciler o sırada yaşananları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Video sosyal medyanında tartışma gündemine yerleşti: "Orası mescit mi, ibadethane mi? Kim haklı?"

İşte o görüntüler:

Üniversite konu ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

İşte sosyal medyada videoya gelen ilk tepkiler:

İşte sosyal medyada videoya gelen ilk tepkiler:
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Anlamamakta ısrar edilmiş. Kadın diyor ki insan olun, ayakkabılarınızı ayakkabılığa koyun."

"Anlamamakta ısrar edilmiş. Kadın diyor ki insan olun, ayakkabılarınızı ayakkabılığa koyun."
twitter.com

"Bir taraf alttan alsa konu kapanır gereksiz uzamış..."

"Bir taraf alttan alsa konu kapanır gereksiz uzamış..."
twitter.com

"Üslubu yanlış ama bu sonucu değiştirmez."

"Üslubu yanlış ama bu sonucu değiştirmez."
twitter.com

Akademisyeni haklı bulanlar olduğu gibi öğrencilerle aynı fikirde olanlar da vardı.

Akademisyeni haklı bulanlar olduğu gibi öğrencilerle aynı fikirde olanlar da vardı.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
10
3
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?