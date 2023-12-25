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Peçeli Olduğu için Sınavda Bile Zorbalığa Uğradığını Söyleyen Kullanıcı Farklı Yorumlara Sebep Oldu

Peçeli Olduğu için Sınavda Bile Zorbalığa Uğradığını Söyleyen Kullanıcı Farklı Yorumlara Sebep Oldu

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 09:20

Twitter (X)'da '@Nur_liiya' adlı kullanıcının yaptığı paylaşım sosyal medyanın gündemine yerleşti. Peçeli olduğu için sınav stresinden çok sınav yerinde yaşayacağı zorbalık yüzünden stres yaşadığını söyleyen kullanıcıya yorum üstüne yorum geldi.

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Twitter (X)'da "@Nur_liiya" adlı kullanıcının peçeli olduğu için zorbalandığını açıklaması çok konuşuldu.

Twitter (X)'da "@Nur_liiya" adlı kullanıcının peçeli olduğu için zorbalandığını açıklaması çok konuşuldu.

Sınava hazırlandığını ancak sınavdan çok peçesi yüzünden hakarete uğradığı için stres olduğunu söyleyen kullanıcıya yorum yağdı.

Sınava hazırlandığını ancak sınavdan çok peçesi yüzünden hakarete uğradığı için stres olduğunu söyleyen kullanıcıya yorum yağdı.

Kullanıcı elinde kağıt ve kalem ile çektiği fotoğrafı paylaşıp "Birazdan sınava gideceğim ve sistemin dayattığı zorbaliktan dolayı sınav stresinden çok peçeme yapılacak hakaretler için stresliyim" dedi.

Kullanıcı elinde kağıt ve kalem ile çektiği fotoğrafı paylaşıp "Birazdan sınava gideceğim ve sistemin dayattığı zorbaliktan dolayı sınav stresinden çok peçeme yapılacak hakaretler için stresliyim" dedi.

Başına geleceklerden korktuğunu ima eden kullanıcı Allah'tan yardım istediğini de, ifade etti: "Duam odurki Allah zül celal kulunu mahzun mağdur bırakmaz bu zulümler elbet son bulacak."

Başına geleceklerden korktuğunu ima eden kullanıcı Allah'tan yardım istediğini de, ifade etti: "Duam odurki Allah zül celal kulunu mahzun mağdur bırakmaz bu zulümler elbet son bulacak."

"Gidip de dönememek var" diyerek takipçileri ile vedalaştığı o paylaşım hem eleştirildi hem de farklı görüşlere yol açtı.

"Gidip de dönememek var" diyerek takipçileri ile vedalaştığı o paylaşım hem eleştirildi hem de farklı görüşlere yol açtı.
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İşte o paylaşım👇🏻

İşte o paylaşım👇🏻
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Kimisi farklı inançlara saygı duyduğunu belirtti: "Peçen umrumda değil."

Kimisi farklı inançlara saygı duyduğunu belirtti: "Peçen umrumda değil."
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Kimisi yardımcı olmak istedi: "Bayan gözetmen talep et sıkıntı çıkmaz inşallah."

Kimisi yardımcı olmak istedi: "Bayan gözetmen talep et sıkıntı çıkmaz inşallah."
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"Ben tesettürlüyüm. Ama size müsade etmezdim."

"Ben tesettürlüyüm. Ama size müsade etmezdim."
twitter.com

"Abartmasan mı kardeşim? 2 hafta önce sınava girdim peçeyle. Kimse zorluk çıkarmadı."

"Abartmasan mı kardeşim? 2 hafta önce sınava girdim peçeyle. Kimse zorluk çıkarmadı."
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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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