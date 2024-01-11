Feyza Altun'un Tüm Gelirini Göz Önüne Seren Emre Erciş Yeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşledi

Gözüne ilişen herhangi bir garip davranışın peşini bırakmayarak bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarma gibi bir huyu var fenomen avukatın. Aynı zamanda ünlülerin avukatı olarak da tanınıyor. Birkaç gündür yaşam koçluğu ile ilgili paylaşımlarıyla gündeme geliyordu.