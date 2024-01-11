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Feyza Altun'un Tüm Gelirini Göz Önüne Seren Emre Erciş Yeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşledi

Feyza Altun'un Tüm Gelirini Göz Önüne Seren Emre Erciş Yeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşledi

GNS
GNS - Onedio Editörü
11.01.2024 - 12:46

Fenomenler davasında sıklıkla adını duyduğumuz, son dönemlerde sosyal medyada yazdıklarıyla oldukça gündem olan isimlerden biri de avukat Feyza Altun. Gazeteci Emre Erciş, dün akşam yaptığı paylaşımlarla Feyza Altun'un gelirine dair birkaç söylemde bulundu. Bunun üstüne Feyza Altun, 'Madem beni oyuna geri istiyorsunuz, geliyorum' dedi.

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Avukat Feyza Altun'un namını duymayanınız kalmamıştır.

Avukat Feyza Altun'un namını duymayanınız kalmamıştır.

Radarına aldığı fenomenleri tek tek ifşa etmesiyle dikkat çekti Altun. Özellikle son birkaç aydır sosyal medyanın en çok takip edilen ve sözüne itibar edilen isimleri arasında.

Her ne kadar uzun süredir fenomen bir avukat olsa da, fenomenler davasındaki rolüyle herkesin korkulu rüyası olmaya başladı.

Her ne kadar uzun süredir fenomen bir avukat olsa da, fenomenler davasındaki rolüyle herkesin korkulu rüyası olmaya başladı.

Gözüne ilişen herhangi bir garip davranışın peşini bırakmayarak bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarma gibi bir huyu var fenomen avukatın. Aynı zamanda ünlülerin avukatı olarak da tanınıyor. Birkaç gündür yaşam koçluğu ile ilgili paylaşımlarıyla gündeme geliyordu.

Fakat Altun'un yeniden bu denli konuşulur olmasının esas sebebi Dilan Polat davasıydı hatırlamayanlar için.

Fakat Altun'un yeniden bu denli konuşulur olmasının esas sebebi Dilan Polat davasıydı hatırlamayanlar için.

Dilan Polat'ın araştırılmaya başladığı sürecin başını Feyza Altun çekiyordu. Geride kalmış bazı bilgileri yeniden sosyal medya aracılığıyla paylaşan, Rise&Shine markasına ilişkin fason üretim bilgisini duyuran isim kendisiydi. Sürecin sonunda Polat ailesi tutuklandı.

Bu sıralar oldukça göz önünde olan Feyza Altun, gazeteci Emre Erciş'in dikkatini çekmiş olacak ki dün akşam saatlerinden itibaren Altun'a sosyal medyadan sorular yöneltiyor.

Bu sıralar oldukça göz önünde olan Feyza Altun, gazeteci Emre Erciş'in dikkatini çekmiş olacak ki dün akşam saatlerinden itibaren Altun'a sosyal medyadan sorular yöneltiyor.

Twitter hesabını oldukça aktif kullanan Emre Erciş, Feyza Altun'u etiketleyerek fenomen avukatın gelirlerine dair paylaşımlar yapmaya başladı. Ay ay gelir sıralaması yapmasının yanı sıra, kar ve zarar durumunu da paylaştı.

Erciş, konuya Feyza Altun'un Dilan Polat davasını bu denli incelemesi ve ısrarcı olması üzerinden başladı.

Erciş, konuya Feyza Altun'un Dilan Polat davasını bu denli incelemesi ve ısrarcı olması üzerinden başladı.
twitter.com
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Daha sonra Altun'a ait olduğunu ifade ettiği bir arabayı paylaşarak konuyu kazançlarına ve vergiye getirdi.

Daha sonra Altun'a ait olduğunu ifade ettiği bir arabayı paylaşarak konuyu kazançlarına ve vergiye getirdi.
twitter.com

2023 yılı aylık gelirleri olduğunu iddia ederek Feyza Altun'un bu şekilde matrah bildirdiğini söyledi.

2023 yılı aylık gelirleri olduğunu iddia ederek Feyza Altun'un bu şekilde matrah bildirdiğini söyledi.
twitter.com

Gelirinin arttığı dönemin ise Dilan Polat paylaşımları yaptığı zamana tekabül ettiğini ve ardından araç satın aldığını yazdı.

Daha sonrasında influencerların vergiye bağlandığı kanuna dayalı olarak "Biliyorsanız neden bu suçu işlediniz?" sorusunu yöneltti.

Daha sonrasında influencerların vergiye bağlandığı kanuna dayalı olarak "Biliyorsanız neden bu suçu işlediniz?" sorusunu yöneltti.
twitter.com

Aynı şekilde iddialarına gelir paylaşımları üzerinden devam etti ve tekrar tekrar "Aracınızı nasıl aldınız?" sorusunu yöneltti.

Aynı şekilde iddialarına gelir paylaşımları üzerinden devam etti ve tekrar tekrar "Aracınızı nasıl aldınız?" sorusunu yöneltti.
twitter.com

Erciş, Altun'un 2022 yılında yaptığı bir paylaşımı Dilan Polat'la bağdaştırdı.

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"Bir izah edin nasıl zarar ettiniz?"

"Bir izah edin nasıl zarar ettiniz?"
twitter.com

Emre Erciş yaptığı paylaşımlara sabah devam etti.

Emre Erciş yaptığı paylaşımlara sabah devam etti.

Kozmetik ürünleri e-ticaret yoluyla satan bir siteden bahsederek 'vergi kaçırma' üzerinden sorular yöneltti.

Erciş, Altun hakkında gelir-gider paylaşımları yapmaya devam ederek "Cevap verirseniz sevinirim." dedi.

Erciş, Altun hakkında gelir-gider paylaşımları yapmaya devam ederek "Cevap verirseniz sevinirim." dedi.

Feyza Altun ise yapılan paylaşımlara karşın cevap vermemeyi tercih etti. Bunun ardından "Madem beni oyuna geri istiyorsunuz, geliyorum 😘" dedi.

Feyza Altun ise yapılan paylaşımlara karşın cevap vermemeyi tercih etti. Bunun ardından "Madem beni oyuna geri istiyorsunuz, geliyorum 😘" dedi.
twitter.com

Altun'un bu paylaşımını görenler oldukça heyecanlandı ve yeni bir 'ifşa' davasının görüleceğini düşünmeye başladı.

Emre Erciş ise yaptığı paylaşımların ardından Feyza Altun'un kendisini engellediğini söyleyerek "Oysa ne hakaret ettim ne iftira attım. Belgeleriyle bir soru sordum." dedi.

Emre Erciş ise yaptığı paylaşımların ardından Feyza Altun'un kendisini engellediğini söyleyerek "Oysa ne hakaret ettim ne iftira attım. Belgeleriyle bir soru sordum." dedi.
twitter.com
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Ortalık kızışacak gibi duruyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Ortalık kızışacak gibi duruyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Gelin yorumlarda buluşalım.

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