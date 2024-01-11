Feyza Altun'un Tüm Gelirini Göz Önüne Seren Emre Erciş Yeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşledi
Feyza Altun'un Tüm Gelirini Göz Önüne Seren Emre Erciş Yeni Bir Tartışmanın Fitilini Ateşledi
Fenomenler davasında sıklıkla adını duyduğumuz, son dönemlerde sosyal medyada yazdıklarıyla oldukça gündem olan isimlerden biri de avukat Feyza Altun. Gazeteci Emre Erciş, dün akşam yaptığı paylaşımlarla Feyza Altun'un gelirine dair birkaç söylemde bulundu. Bunun üstüne Feyza Altun, 'Madem beni oyuna geri istiyorsunuz, geliyorum' dedi.
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Avukat Feyza Altun'un namını duymayanınız kalmamıştır.
Her ne kadar uzun süredir fenomen bir avukat olsa da, fenomenler davasındaki rolüyle herkesin korkulu rüyası olmaya başladı.
Fakat Altun'un yeniden bu denli konuşulur olmasının esas sebebi Dilan Polat davasıydı hatırlamayanlar için.
Bu sıralar oldukça göz önünde olan Feyza Altun, gazeteci Emre Erciş'in dikkatini çekmiş olacak ki dün akşam saatlerinden itibaren Altun'a sosyal medyadan sorular yöneltiyor.
Erciş, konuya Feyza Altun'un Dilan Polat davasını bu denli incelemesi ve ısrarcı olması üzerinden başladı.
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Daha sonra Altun'a ait olduğunu ifade ettiği bir arabayı paylaşarak konuyu kazançlarına ve vergiye getirdi.
2023 yılı aylık gelirleri olduğunu iddia ederek Feyza Altun'un bu şekilde matrah bildirdiğini söyledi.
Daha sonrasında influencerların vergiye bağlandığı kanuna dayalı olarak "Biliyorsanız neden bu suçu işlediniz?" sorusunu yöneltti.
Aynı şekilde iddialarına gelir paylaşımları üzerinden devam etti ve tekrar tekrar "Aracınızı nasıl aldınız?" sorusunu yöneltti.
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"Bir izah edin nasıl zarar ettiniz?"
Emre Erciş yaptığı paylaşımlara sabah devam etti.
Erciş, Altun hakkında gelir-gider paylaşımları yapmaya devam ederek "Cevap verirseniz sevinirim." dedi.
Feyza Altun ise yapılan paylaşımlara karşın cevap vermemeyi tercih etti. Bunun ardından "Madem beni oyuna geri istiyorsunuz, geliyorum 😘" dedi.
Emre Erciş ise yaptığı paylaşımların ardından Feyza Altun'un kendisini engellediğini söyleyerek "Oysa ne hakaret ettim ne iftira attım. Belgeleriyle bir soru sordum." dedi.
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Ortalık kızışacak gibi duruyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
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