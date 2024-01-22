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Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
22.01.2024 - 16:22

WhatsApp olsun diğer mecraların yazışma bölümü olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deliler gibi. Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Bakalım yazışırken kırıp geçirenler kimler?

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Kedi özledi...

Kedi özledi...
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Söz sanatı dedikleri bu mu?

Söz sanatı dedikleri bu mu?
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İnandırıcı gelmemiş bazılarına...

İnandırıcı gelmemiş bazılarına...
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Ne yaptın sen?

Ne yaptın sen?
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Allah bozmasın.

Allah bozmasın.
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Halan Seda Sayan mı?

Halan Seda Sayan mı?
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Capsle ikna çabaları...

Capsle ikna çabaları...

Kafada bitirmiş.

Kafada bitirmiş.
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Kiloyla ders çalışılır.

Kiloyla ders çalışılır.
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Stalk işini azaltalım.

Stalk işini azaltalım.
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Dibine kadar haklı bir isyan!

Dibine kadar haklı bir isyan!
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Kapatıyoruz!

Kapatıyoruz!
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