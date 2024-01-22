Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
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Kedi özledi...
Söz sanatı dedikleri bu mu?
İnandırıcı gelmemiş bazılarına...
Ne yaptın sen?
Allah bozmasın.
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Halan Seda Sayan mı?
Capsle ikna çabaları...
Kafada bitirmiş.
Kiloyla ders çalışılır.
Stalk işini azaltalım.
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Dibine kadar haklı bir isyan!
Kapatıyoruz!
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