Ankara İçin Kadın Aday Arayan İYİ Parti Başkanı Meral Akşener'e Ankaralılardan Alternatif İsimler Geldi!

CHP'nin Mansur Yavaş, AKP'nin ise Turgut Altınok'u Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği günlerde gözler İYİ Parti'ye çevrildi. Yavaş ve Altınok'un karşısında bir kadın aday aradığını belirten Meral Akşener'e ise Ankara halkından alternatif isimler geldi.