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Ankara İçin Kadın Aday Arayan İYİ Parti Başkanı Meral Akşener'e Ankaralılardan Alternatif İsimler Geldi!

Ankara İçin Kadın Aday Arayan İYİ Parti Başkanı Meral Akşener'e Ankaralılardan Alternatif İsimler Geldi!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
20.01.2024 - 22:05

CHP'nin Mansur Yavaş, AKP'nin ise Turgut Altınok'u Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği günlerde gözler İYİ Parti'ye çevrildi. Yavaş ve Altınok'un karşısında bir kadın aday aradığını belirten Meral Akşener'e ise Ankara halkından alternatif isimler geldi.

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2024 Belediye Seçimleri için partiler çalışmalarına start verdi.

2024 Belediye Seçimleri için partiler çalışmalarına start verdi.

Partiler birer birer her şehir için merak edilen adaylarını açıklamaya başladı.

Partiler birer birer her şehir için merak edilen adaylarını açıklamaya başladı.

Başkent Ankara için CHP mevcut başkan Mansur Yavaş'ı bir daha aday gösterirken AKP ise şu an Keçiören Belediye Başkanı olan Turgut Altınok'u aday gösterdi.

Başkent Ankara için CHP mevcut başkan Mansur Yavaş'ı bir daha aday gösterirken AKP ise şu an Keçiören Belediye Başkanı olan Turgut Altınok'u aday gösterdi.

Meral Akşener'in geçtiğimiz belediye seçimlerinden itibaren başlattığı koalisyondan çıkmasıyla İYİ Parti'nin iller için karar vereceği başkan adayları ise merak edildi.

Meral Akşener'in geçtiğimiz belediye seçimlerinden itibaren başlattığı koalisyondan çıkmasıyla İYİ Parti'nin iller için karar vereceği başkan adayları ise merak edildi.

Altınok ve Yavaş'ın aday gösterildiği Ankara'da Meral Akşener'in İYİ Parti için açıklayacağı adayın kim olacağı daha da büyük bir merak konusu oldu.

Altınok ve Yavaş'ın aday gösterildiği Ankara'da Meral Akşener'in İYİ Parti için açıklayacağı adayın kim olacağı daha da büyük bir merak konusu oldu.
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Kulis bilgilerine göre Meral Akşener, Ankara için tanınmış bir kadın aday aradığı öğrenildi.

Kulis bilgilerine göre Meral Akşener, Ankara için tanınmış bir kadın aday aradığı öğrenildi.

Bu kulis bilgisi doğrultusunda Ankara halkından alternatif öneriler geldi.

Bu kulis bilgisi doğrultusunda Ankara halkından alternatif öneriler geldi.
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Sarı Tutku ise popüler isimlerden biri oldu.

Sarı Tutku ise popüler isimlerden biri oldu.
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Dilber'i de unutmadılar.

Dilber'i de unutmadılar.
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twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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Şaka bir yana, sizce İYİ Parti'nin Ankara adayı kim olmalı?

Şaka bir yana, sizce İYİ Parti'nin Ankara adayı kim olmalı?
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Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
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jamiryo jamiryo

ya gına geldi hepinizin isminden de cisminden de ya, akşeneri, erdoğanı, bahçelisi, davutoğlu, imamoğlu, onun oğlu bunun oğlu, kılıçdaroğlu'dan kurtulduk şük... Devamını Gör

Hasan Kahramanoğlu

Hayatı tesbih yaptık salliyoruz. Millet evine ekmek götürme derdinde Tiyeee aldığımız şeye bakın.yuh

Erol Kayar

Çok komikmiş mk, isterseniz kılışdaroğlunu göstersin? adam birleştirici dil kullanıyo