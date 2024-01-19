Fatih Portakal'dan Meral Akşener'e Sert Sözler: ''Hangi Cinayet Mertçe Olabilir?''
Fatih Portakal'dan Meral Akşener'e Sert Sözler: ''Hangi Cinayet Mertçe Olabilir?''
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan gazeteci Fatih Portakal, sert açıklamalarda bulundu.
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"Resmen cinayetleri övdü'' diyen gazeteci Fatih Portakal, ''Toplarlamaya çalışıyor şimdi... Hangi cinayet mertçe olabilir ya? İnsan öldürmenin mertliği nerededir? Bu nasıl söyleyebilirsiniz" diye sordu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Sivas'ta yaptığı açıklamada "Sinan Ateş’i torbacılar katletti. Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere tanık olduk ama mertçeydi, onun için de hiçbirimiz korkmadık" dedi.
Akşener kendisine yöneltilen eleştirilere "Geçmiş dediğiniz zaman hangi yıllar akla gelir, bizim öğrencilik yıllarımız, 1970’li yıllar. O zaman bu tür işler oldu, cinayet kötü bir şey, onu övmek mümkün değil. Cinayet acı bir şey, onun yanında durmak mümkün değil ama dedim ki ‘O günlerde yapılırdı’, acı bir şey fakat, ‘mertlik vardı’ ve sonuç itibariyle korkmazdık" yanıtını verdi.
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