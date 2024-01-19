Fatih Portakal, Fatih Mehmet Maçoğlu'nu Hedef Almıştı: TKP'li Okuyan'dan Yanıt Gecikmedi
Fatih Portakal, Fatih Mehmet Maçoğlu'nu Hedef Almıştı: TKP'li Okuyan'dan Yanıt Gecikmedi
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, gazeteci Fatih Portakal'ın Kadıköy Belediye Başkan Adayı olan Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle hedef aldı.
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TKP'nin İstanbul Kadıköy'den Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu aday göstermesi tartışmalara neden olmuştu.
2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala siyasi partileri çalışmalarını hızlanırken, çıkan tartışmalara gazeteci Fatih Portakal'da katıldı.
Dün canlı yayında Fatih Mehmet Maçoğlu'nu hedef alan Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, "Bağdat Caddesi’ne çıkacak, Feneryolu’na gidecek, ‘Arkadaşlar devrim yapacağız, hadi yürüyün devrime karşı...’ mı diyecek? Veya bahçelere domates mi ekecek? Veya ‘kolektif üretelim, kolektif kazanalım’ naralarıyla mı insanlardan oy isteyecek? Oradakiler concon zaten yani" demişti.
Gazeteci Fatih Portakal'ın sözlerine yanıt gecikmedi ve TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan sert bir açıklama geldi.
Cumhuriyet TV'de katıldığı yayında Portakal'ın sözlerine değinen TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Bazen 'Kadıköy'de ne işiniz var' gibi tepkiler geliyor. Hatta bazen basın mensupları bunu yapıyor. Türkiye'nin herhangi bir yerinde bütün siyasi partiler aday gösterebilir. Müteahhitler cirit atıyor, bunu tartışsınlar. Depremde ağır sorumluluğu olan kişiler düzen partilerinin önemli kentlerde aday oluyor, bunlar tartışılsın. Normalde çok sert tepki vermemiz gerekir. Kadıköy'ü belli zenginlerin yaşadığı bir yer olarak görüyorlarsa Türkiye'de yaşamıyorlar demektir" dedi.
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"Parti olarak öncelikli tercihimiz Kadıköy değildi ama başka sebeplerle. Biz bir yeri ele alırken birinin kalesi diye bakmıyoruz'' diyen Okuyan sözlerine şöyle devam etti: ''Maçoğlu'nun Kadıköy'de oy bölmesi gibi bir durum yok. Matematik olarak Kadıköy'de AKP'nin kazanma ihtimali yok, herkesin içi rahat etsin. Maçoğlu'nun kaybedeceğini düşünerek üzülenler ise oy vererek destek olabilir. Ama 'Yazık olacak Maçoğlu'na' gibi bir yaklaşıma gerek yok, seçime daha uzun süre var."
Okuyan, Türkiye İşçi Partisi'nin de Kadıköy'de aday çıkaracağına yönelik soruya ise şu değerlendirmeleri yaptı:
"Kadıköy'de çok iddialı bir adayımız var. Hatay-Defne ilçesindeki adayımız da iddialı. TİP ile görüşmeler uzun süredir devam ediyor. Maçoğlu ile de defalarca görüştüler. Solda duran diğer partilerin Maçoğlu'nu desteklemesini ve aday çıkarmamasını elbette isteriz. Ancak siyasi partiler kendi kararlarını kendileri verir, herhangi bir siyasi oluşuma kızma şansımız yok. CHP dönüp bize 'neden aday çıkarıyorsunuz' dediğinde tepki veriyorsak, biz de bu yaklaşımda bulunmayız. Bir çağrıda bulunup adayımızın desteklenmesini isteriz ama bu bir kızgınlığa dönüşmez."
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