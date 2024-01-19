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Fatih Portakal Canlı Yayında Fatih Mehmet Maçoğlu'nu Hedef Aldı: "Ne Yapacaksın?"

Fatih Portakal Canlı Yayında Fatih Mehmet Maçoğlu'nu Hedef Aldı: "Ne Yapacaksın?"

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
19.01.2024 - 09:25

Fatih Portakal, Türkiye Komünist Partisi'nin Kadiköy Belediye Başkan adayı Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu canlı yayında sert sözlerle eleştirdi.

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31 Mart Yerel Seçimleri'nde Türkiye Komünist Partisi'nin Kadiköy Belediye Başkan adayı Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu oldu.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Türkiye Komünist Partisi'nin Kadiköy Belediye Başkan adayı Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu oldu.

Bu şaşırtan karara ise Fatih Portakal, Sözcü TV'de yaptığı sert yorumlarla tepki gösterdi.

Bu şaşırtan karara ise Fatih Portakal, Sözcü TV'de yaptığı sert yorumlarla tepki gösterdi.

"Ne yapacaksınız Kadıköy'de? Bağdat Caddesi'ne çıkacak veya Feneryolu'na gidecek devrim yapıyoruz arkadaşlar mı diyecek?" dedi.

Fatih Portakal'a ise tepkiler yükseldi.

Fatih Portakal'a ise tepkiler yükseldi.
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