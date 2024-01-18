Eşiyle İlgili Konuştu! Esra Erol Ali Özbir'e Nasıl Aşık Olduğunu Anlattı!
Eşiyle İlgili Konuştu! Esra Erol Ali Özbir'e Nasıl Aşık Olduğunu Anlattı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=m48Tv...
Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk olan Esra Erol, eşi Ali Özbir hakkında konuştu ve eşine nasıl aşık olduğunu anlattı.
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Yıllardır ATV ekranlarında Esra Erol'da programını sunan Esra Erol'u başka programlarda çok nadir görürüz.
Son olarak Esra Erol, NTV ekranlarında Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk oldu.
Ahmet Mümtaz Taylani 2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturan Erol'a "Sen nasıl aşık oldun?" sorusunu sordu.
Erol, "İyi bir insan olduğu için aşık oldum, erdemli ve vicdanlı olduğu için aşık oldum; boyu posu kim olduğu değildi önemli olan... İyi bir insandı karşımdaki, çünkü ben iyi insanları severim." dedi.
"Bence bu dünyadaki diğer savaşçımı buldum. Bence karşılaşmamız ve bir araya gelmemiz tesadüftü. İlk görüşte çok beğendim" ifadelerini kullandı.
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