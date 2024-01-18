Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu Hakkında Ortaya Çıkan Detay Herkesi Şaşırttı!
Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu Hakkında Ortaya Çıkan Detay Herkesi Şaşırttı!
Kaynak: https://twitter.com/vecigliklar
Yalı Çapkını'nın kötü karakterlerinden biri olan İfakat'a hayat veren Gülçin Santırcıoğlu hakkında yıllar önce hepimizin denk geldiği fakat farkına varmadığımız bir detay ortaya çıktı.
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Yalı Çapkını dizisi karakterlerinden biri olan İfakat, dizinin başından beri sevilmeyen karakterler arasında yer alıyor. "Belki bazı durumlarda vicdana gelir" diyoruz ama nafile...
Kalbi fena halde taşlaşmış bir karakter İfakat. Değişeceğine dair beklentiye girmemek lazım fakat Gülçin Santırcıoğlu bu karakteri adeta zirveye taşıyor.
Elveda Rumeli, Doktorlar, Diriliş Ertuğrul, Hercai gibi televizyon dizilerinde görsek de İfakat rolüyle iyice parladı.
Oyunculuğa ilk adım attığı yıllarda onu sadece ekranlarda görmedik. Aslında Santırcıoğlu sesiyle de kulaklarımızın pasını silmiş.
Yabancı Damat dizisinde Gökhan Kırdar'ın "Üstüme Basıp Geçme Yar" şarkısını Yunanca söyleyen kişi Gülçin Santırcıoğlu'ymuş.
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Sadece bu da değil. Gökhan Kırdar'ın yine aynı şarkının klibinde oynayan kadın Gülçin Santırcıoğlu. O dönem birlikte televizyon programlarına da katılmış bu ikili. Santırcıoğlu, şarkının Yunanca kısmını söylemiş.
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