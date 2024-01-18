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Survivor Turabi'nin Gözleri Kapalı Olan Ersin'e Yol Gösterme Şekli Kahkaha Attırdı!

Survivor Turabi'nin Gözleri Kapalı Olan Ersin'e Yol Gösterme Şekli Kahkaha Attırdı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
18.01.2024 - 09:01

Survivor'da Kırmızı Takım'da mücadele veren Turabi ve Ersin birlikte parkura çıktı. Turabi'nin gözleri kapalı olan Ersin'i ilerletme tarzı güldürdü.

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Turabi, Survivor tarihinde en çok ses getiren yarışmacılardan bir tanesi. Gerek özel hayatıyla gerekse yarışmadaki açıklamaları ve tavırlarıyla sık sık gündem oluyor.

Turabi, Survivor tarihinde en çok ses getiren yarışmacılardan bir tanesi. Gerek özel hayatıyla gerekse yarışmadaki açıklamaları ve tavırlarıyla sık sık gündem oluyor.

Daha yarışma başlar başlamaz Ogeday, Turabi'nin müstehcen fotoğraflarıyla giriş yapmıştı. Bu da Turabi'nin tadını iyice kaçırmıştı.

Daha yarışma başlar başlamaz Ogeday, Turabi'nin müstehcen fotoğraflarıyla giriş yapmıştı. Bu da Turabi'nin tadını iyice kaçırmıştı.

2 kez Survivor şampiyonu olan Turabi, yaptığı açıklamalar ve tavırlarla da konuşuluyor. Son olarak birlikte parkura çıkan Turabi ve Ersin herkesi güldürdü.

2 kez Survivor şampiyonu olan Turabi, yaptığı açıklamalar ve tavırlarla da konuşuluyor. Son olarak birlikte parkura çıkan Turabi ve Ersin herkesi güldürdü.

Turabi'nin gözleri kapalı olan Ersin'i sürmesi görenlere kahkaha attırdı.

Turabi'nin gözleri kapalı olan Ersin'i sürmesi görenlere kahkaha attırdı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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