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Survivor'da Kırmızı Takım Kızlarının Yaptığı Dans Gösterisi Herkesin Gözünü Kanattı!

Survivor'da Kırmızı Takım Kızlarının Yaptığı Dans Gösterisi Herkesin Gözünü Kanattı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
17.01.2024 - 10:10

Survivor'da Kırmızı Takım'dan Merve, Gizem ve Kardeniz'in yaptığı dans gösterisi gündem oldu. Beğenilmeyen dansı kullanıcılar yorumsuz bırakamadı.

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Bu yıl çok değişik bir Survivor All Star izliyoruz. Tartışmalar, gerilimler, performanslar bir yana yarışmacıların yaptığı kimi zaman komik kimi zaman da tepki çeken hareketlerini konuşuyoruz.

Bu yıl çok değişik bir Survivor All Star izliyoruz. Tartışmalar, gerilimler, performanslar bir yana yarışmacıların yaptığı kimi zaman komik kimi zaman da tepki çeken hareketlerini konuşuyoruz.

Mesela özellikle Yaman ve Merve Aydın'ın sevinmesi gündem olmuştu ve çok itici bulunmuştu.

Mesela özellikle Yaman ve Merve Aydın'ın sevinmesi gündem olmuştu ve çok itici bulunmuştu.

Şimdi de Kırmızı Takım'da yarışan Merve, Gizem ve Kardeniz'in yaptığı dans gösterisi dikkat çekti.

Beğenilmeyen bu dans gösterisi yorumsuz kalmadı.

Beğenilmeyen bu dans gösterisi yorumsuz kalmadı.
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Siz nasıl buldunuz?

Siz nasıl buldunuz?

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