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Onedio Anketine Göre Survivor'ın En İtici 5 Yarışmacısı!

Onedio Anketine Göre Survivor'ın En İtici 5 Yarışmacısı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
16.01.2024 - 11:43

Survivor All Star 2024 yılı hem yarışma hem de izleyiciler için farklılıklarla dolu. En başta SMS'siz bir Survivor sezonu izleyecek olmamız yarışma tarihinde yapılan en büyük değişiklik. Bu nedenle bütün dengeler değişti. Önceki yıllarda gördüğümüz birçok yarışmacı izleyicinin gözüne farklı gelmeye başladı. Belki de gerçek yüzlerini gördük bilemiyoruz. Lafı uzatmadan konumuza dönelim. Geçtiğimiz günlerde Survivor All Star'ın en itici yarışmacısını seçtiğimiz bir anket hazırlamıştık. Şimdi anketimiz sonuçlandı ve en itici 5 yarışmacıyı sizlerin oylarıyla belirledik. Bakalım kimler seçildi?

Anketimize buradan bakabilirsin:

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5. Ogeday Girişken

5. Ogeday Girişken

Ogeday aslında daha önceki yıllarda sevilen bir yarışmacıydı fakat SMS'siz Survivor'da tavırları izleyici tarafından sevilmedi. %5 oyla en itici yarışmacılar listesinde 5. oldu.

4. Seda Aktuğlu

4. Seda Aktuğlu

Bu sonucu görünce 'Acaba diğer Seda'yla mı karıştırdılar?' diye düşündüm. Çok alışık olduğumuz bir tip değil, belki de ondan kullanıcılar itici seçti. %7 oyla 4. oldu.

3. Yiğit Poyraz

3. Yiğit Poyraz

SMS'in olduğu sene final koltuğuna oturmuş bir insan nasıl en itici 3. yarışmacı seçilir? Çok garip bir gelişme. Davranışları bunda etkili tabii. %10 oy aldı.

2. Nagihan Karadede

2. Nagihan Karadede

Nagihan'ın bu listede olmasına şaşırmadık. Tavırları hiçbir zaman seyirci tarafından sevilmedi. %11 oyla 2. oldu.

1. Turabi Çamkıran

1. Turabi Çamkıran

Zten testi hazırlamaya başladığımda birincinin kim olacağı belliydi. Bu sonuç hiç şaşırtmadı. %39 oyla zirveye yerleşti.

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