Onedio Anketine Göre Survivor'ın En İtici 5 Yarışmacısı!

Survivor All Star 2024 yılı hem yarışma hem de izleyiciler için farklılıklarla dolu. En başta SMS'siz bir Survivor sezonu izleyecek olmamız yarışma tarihinde yapılan en büyük değişiklik. Bu nedenle bütün dengeler değişti. Önceki yıllarda gördüğümüz birçok yarışmacı izleyicinin gözüne farklı gelmeye başladı. Belki de gerçek yüzlerini gördük bilemiyoruz. Lafı uzatmadan konumuza dönelim. Geçtiğimiz günlerde Survivor All Star'ın en itici yarışmacısını seçtiğimiz bir anket hazırlamıştık. Şimdi anketimiz sonuçlandı ve en itici 5 yarışmacıyı sizlerin oylarıyla belirledik. Bakalım kimler seçildi?