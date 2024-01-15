Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
O an yaşadığımız aydınlanma...
Ay çok iyi Tweet. 😂
Hemen acil ulaştıralım.
Ay düşman başına.
Kimler böyle?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sizce seneye de gelir mi?
😂😂
Apo'yu puanlarken biz.
Öyle mi kızlar?
Kesin okumuştur diyenler?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ya soğuma sebebi cidden. 😂
Haftaya görüşmek üzere.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda