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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
15.01.2024 - 11:43

Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.

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O an yaşadığımız aydınlanma...

Ay çok iyi Tweet. 😂

Hemen acil ulaştıralım.

Ay düşman başına.

Kimler böyle?

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Sizce seneye de gelir mi?

😂😂

Apo'yu puanlarken biz.

Öyle mi kızlar?

Kesin okumuştur diyenler?

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Ya soğuma sebebi cidden. 😂

Haftaya görüşmek üzere.

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