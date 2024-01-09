Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
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Ay üzücü bir durum değil mi ya :(
Şöyle bir sohbete ihtiyacım var.
Orda olmak isterdim.
Renkli çoraplar candır.
Şaşmaz ikili.
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Bunlar da epey sıktı yani.
En iyi Dilber.
Tabii canım emrin olur.
😂😂
Bunların da çöküşünü heyecanla izleyeceğiz.
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Haydi haftaya görüşmek üzere.
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