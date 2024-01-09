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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
09.01.2024 - 13:53

Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.

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Ay üzücü bir durum değil mi ya :(

Şöyle bir sohbete ihtiyacım var.

Orda olmak isterdim.

Renkli çoraplar candır.

Şaşmaz ikili.

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Bunlar da epey sıktı yani.

En iyi Dilber.

Tabii canım emrin olur.

😂😂

Bunların da çöküşünü heyecanla izleyeceğiz.

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Haydi haftaya görüşmek üzere.

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