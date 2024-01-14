Survivor Şampiyonu Adem Kılıççı'dan +18 Paylaşımları Olay Olan Turabi'ye Sert Sözler!
Survivor Şampiyonu Adem Kılıççı'dan +18 Paylaşımları Olay Olan Turabi'ye Sert Sözler!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=5yyNd...
Survivor Şampiyonu Adem Kılıççı, Milliyet'in 'Ünlü Sohbetleri'' programında Beste Sırapınar'ın sorularını yanıtladı. Kılıççı, yarışmada sık sık gerilimler yaşadığı Turabi'yle ilgili sert konuştu.
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Survivor şampiyonu boksör Adem Kılıççı, kuşkusuz yarışmanın en unutulmaz isimlerinden biri. Duruşuyla, yorumlarıyla ve başarısıyla Survivor boyunca büyük bir hayran kitlesi oluşturdu kendine.
Yarışmada sık sık tartışma yaşadığı, gerildiği kişi de Turabi'ydi. Ciddi anlamda tansiyonu yüksek oyunlar ve kavgalar izliyorduk. Bu ikilinin gerilimi yarışmadan sonra da devam etti hatırlarsınız.
Turabi, müstehcen paylaşımlarıyla birlikte tepki çeken açıklamalar yaparken Adem Kılıççı'ya hakaret etmişti.
Hızını alamayan Turabi, daha sonra da Adem Kılıççı'yı kafes dövüşüne davet etmişti. Bir süre bu ikilinin atışmasını izlemiştik.
Aylar sonra ise Adem Kılıççı, Milliyet'in ''Ünlü Sohbetleri'' programında Beste Sırapınar'ın sorularını yanıtladı.
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Kılıççı, Turabi'yle ilgili "Benim bir atışmam olmadı. O Amerika’dan paralel evrenden bana bir şeyler yazdı. Bazı insanlar bakteri gibidir, sadece rahatsız eder. Bakıyorum, Poyraz’la yine tartışıyorlar. Kendisi baştan aşağıya steroid doluyken adama “Steroid kullanıyorsun?” diyor. Kendi yaptığın şeyi başkasına yaftalıyorsun. Çocuğu daha yeni gördün nereden biliyorsun? Sen kullanmıyor musun? Bunu delikanlı bir şekilde söyleyecek yürek de yok." dedi.
"Biz senin neler yaptığını bilmiyor muyuz? Biz senin neler yaptığını anlatsak Türkiye’nin içine çıkamazsın. O yüzden bazı insanlar saldırganlaşarak kendini savunuyor." ifadelerini kullandı.
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