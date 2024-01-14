Avatar Atakan'dan Survivor Merve Aydın ve Yaman'ın Sevinmesine Olay Yorumlar!

Turabi'nin sosyal medyada yaptığı +18 fotoğraflarını hatırlatan Survivor Ogeday'ı uyaran eski yarışmacı Avatar Atakan, bu sefer Merve Aydın ve Yaman'ın oyun kazandıklarında yaptıkları sevinç gösterileriyle ilgili yorum yaptı. Avatar Atakan'ın yaptığı yorum ise tepkiyle karşılandı.