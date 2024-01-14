Avatar Atakan'dan Survivor Merve Aydın ve Yaman'ın Sevinmesine Olay Yorumlar!
Avatar Atakan'dan Survivor Merve Aydın ve Yaman'ın Sevinmesine Olay Yorumlar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
SMS'siz Survivor All Star 2024 sezonu başladığı günden itibaren ses getirmeyi başardı. Gerek yarışmacılar gerekse yeni sistem ilgiyle takip ediliyor.
Kaosun bol olduğu yarışmada bu yıl yarışmacılar adeta şov yapıyor. Artık gücün ve taktiklerin hakim olduğu yarışmada ilginç anlara da tanıklık ediyoruz.
Biliyorsunuz sevinç gösterileri Survivor'ın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bu yıl ne olduysa bu sevinç gösterileri gündem olmaya başladı. Önce Yaman daha sonra Poyraz şimdi de Merve Aydın dikkat çekti.
Merve Aydın'ın sevinç gösterisi seyirci tarafından beğenilmedi.
Bu sefer de Merve Aydın, geçtiğimiz günlerde Turabi'nin +18 fotoğraflarını hatırlatan Ogeday'ı sosyal medya hesabında uyaran eski yarışmacı Avatar Atakan'ın radarına takıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Atakan Arslan, Merve Aydın'ın sevincine "itici" dedi.
Yaman'ın sevinmesiyle ilgili de "Bi sempatisi var ama bazen çarpasım geliyor." yorumunu yaptı.
Avatar Atakan'ın bu paylaşımları da Merve Aydın fanları tarafından tepkiyle karşılandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın