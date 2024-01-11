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Merve Aydın'ın Oyun Kazandıktan Sonra Sergilediği Bi' Garip Sevinç Gösterisi Dillere Düştü

Merve Aydın'ın Oyun Kazandıktan Sonra Sergilediği Bi' Garip Sevinç Gösterisi Dillere Düştü

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 15:08

All Star kadrosuyla reytinglerde esip gürlemeye devam eden Survivor'da yarışma son hız devam ediyor. SMS'in olmadığı yarışmada sadece güç konuşulur olunca haliyle yarışmacıların sevinç gösterileri de bir kadar abartılı oluyor. Bunlardan en abartılı bulunanlardan biri de Merve Aydın oldu.

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Survivor All Star 2024'te heyecan asla hız kesmezken, SMS oylaması yerine güçlü olanın kazanacağı yarışmada yarışmacılar resmen şov yapıyor.

Survivor All Star 2024'te heyecan asla hız kesmezken, SMS oylaması yerine güçlü olanın kazanacağı yarışmada yarışmacılar resmen şov yapıyor.

Survivor denince akla ilk gelen yarışmacıların oyun kazanınca sergiledikleri sevinç gösterisi olurken, bu sezon hırs ve çatışmanın artmasıyla sevinç gösterilerinde de yeni doğaçlamalara gidilmeye başlandı.

Survivor denince akla ilk gelen yarışmacıların oyun kazanınca sergiledikleri sevinç gösterisi olurken, bu sezon hırs ve çatışmanın artmasıyla sevinç gösterilerinde de yeni doğaçlamalara gidilmeye başlandı.

Geçtiğimiz günlerde Poyraz'ın rakibinin üzerine yürüdüğü sevinç hareketi çok konuşulurken, bu defa izleyicilerin radarına Merve Aydın takıldı.

Geçtiğimiz günlerde Poyraz'ın rakibinin üzerine yürüdüğü sevinç hareketi çok konuşulurken, bu defa izleyicilerin radarına Merve Aydın takıldı.

Yarışmaya 5. kez katılan Merve Aydın'ın oyun kazandıktan sonra önce zıplayıp ardından etrafına üflemesi haliyle izleyicilerin diline düştü.

Yarışmaya 5. kez katılan Merve Aydın'ın oyun kazandıktan sonra önce zıplayıp ardından etrafına üflemesi haliyle izleyicilerin diline düştü.

İşte Merve Aydın'ın o anları:

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