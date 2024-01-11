Merve Aydın'ın Oyun Kazandıktan Sonra Sergilediği Bi' Garip Sevinç Gösterisi Dillere Düştü

All Star kadrosuyla reytinglerde esip gürlemeye devam eden Survivor'da yarışma son hız devam ediyor. SMS'in olmadığı yarışmada sadece güç konuşulur olunca haliyle yarışmacıların sevinç gösterileri de bir kadar abartılı oluyor. Bunlardan en abartılı bulunanlardan biri de Merve Aydın oldu.