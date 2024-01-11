Merve Aydın'ın Oyun Kazandıktan Sonra Sergilediği Bi' Garip Sevinç Gösterisi Dillere Düştü
Merve Aydın'ın Oyun Kazandıktan Sonra Sergilediği Bi' Garip Sevinç Gösterisi Dillere Düştü
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Survivor All Star 2024'te heyecan asla hız kesmezken, SMS oylaması yerine güçlü olanın kazanacağı yarışmada yarışmacılar resmen şov yapıyor.
Survivor denince akla ilk gelen yarışmacıların oyun kazanınca sergiledikleri sevinç gösterisi olurken, bu sezon hırs ve çatışmanın artmasıyla sevinç gösterilerinde de yeni doğaçlamalara gidilmeye başlandı.
Geçtiğimiz günlerde Poyraz'ın rakibinin üzerine yürüdüğü sevinç hareketi çok konuşulurken, bu defa izleyicilerin radarına Merve Aydın takıldı.
Yarışmaya 5. kez katılan Merve Aydın'ın oyun kazandıktan sonra önce zıplayıp ardından etrafına üflemesi haliyle izleyicilerin diline düştü.
İşte Merve Aydın'ın o anları:
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Söz konusu sevinç haline gelen yorumları da buraya bırakıyoruz:
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