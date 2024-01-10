Survivor Tarihinin En Adaletsiz Olayı: Asena'dan Şiddet Gören Merve'den Hakan'a Karma Şoku
Survivor Tarihinin En Adaletsiz Olayı: Asena'dan Şiddet Gören Merve'den Hakan'a Karma Şoku
Survivor All Star 2024 tüm hızıyla devam ederken programda 'ilahi adalet' dediğimiz bir an yaşandı. 2023 Survivor'ında Asena'dan şiddet gören Merve'yi Panaroma programında haksız bulan ve konunun abartıldığını söyleyen Hakan daha sezonun başında kavgaya karışarak Bozok'a fiziksel şiddet uyguladı. Bunu gören Merve sosyal medya hesabından 'karma' yorumu yaptı.
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2023 Survivor izleyicileri bilir ki Merve ve Asena arasında sürekli tırmanan bir tansiyon vardı.
Aynı takımda olmalarına rağmen sürekli tartışan iki yarışmacı arasındaki gerginlik Asena'nın 'Seni döveceğim' söylemleriyle şiddete meyil gösterse de sanıyoruz ki kimse bunun gerçekleşmesini beklemiyordu.
Adadaki bir tartışma esnasında işler fiziksel kavgaya dönüşürken, Asena Merve'ye saldırmış ve Asena'ya yalnızca 6 kez ödülden men edilme ve takım değiştirme cezası verilmişti.
Söz konusu şiddet olayının bu kadar basite indirgenmesi Merve'nin motivasyonunu epey düşürürken, oyunlardaki performansı da düştüğü için Acun Ilıcalı'dan uyarı dahi almış ve en sonunda da şiddet gördüğü ve psikolojisi bozulduğu için diskalifiye edilmişti.
Söz konusu olan Survivor Panorama'ya da taşınırken, Hakan'ın Merve'nin gördüğü şiddeti 'erkek şiddetiyle' kıyaslaması ve önemsiz bulması hepimizi dumur etmişti:
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Hakan şimdilerde Merve hakkında söylediklerini bile unutmuşken, yarışmacı olarak geldiği 2024 All Star'da resmen 'karma' yaşadı.
Bozok'a karşı fiziksel şiddet uygulayan Hakan küçümsediği şeyi yaşarken, Merve'den bu duruma yanıt gecikmedi.
İşte Merve'den Hakan'a karma yanıtı:
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