Survivor Tarihinin En Adaletsiz Olayı: Asena'dan Şiddet Gören Merve'den Hakan'a Karma Şoku

Survivor All Star 2024 tüm hızıyla devam ederken programda 'ilahi adalet' dediğimiz bir an yaşandı. 2023 Survivor'ında Asena'dan şiddet gören Merve'yi Panaroma programında haksız bulan ve konunun abartıldığını söyleyen Hakan daha sezonun başında kavgaya karışarak Bozok'a fiziksel şiddet uyguladı. Bunu gören Merve sosyal medya hesabından 'karma' yorumu yaptı.