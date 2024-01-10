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Eski Partnerler Berk Atan ve Burcu Özberk'ten Yıllar Sonra Gelen "SavNaz" Paylaşımı Kalpleri Eritti

Eski Partnerler Berk Atan ve Burcu Özberk'ten Yıllar Sonra Gelen "SavNaz" Paylaşımı Kalpleri Eritti

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
10.01.2024 - 10:08

2015 yaz döneminde ekran yolculuğuna başlayan Güneşin Kızları kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşmıştı. Şimdilerin en aranan oyuncuları Berk Atan, Tolga Sarıtaş, Hande Erçel, Burcu Özberk ve İrem Helvacıoğlu gibi isimlerin rol aldığı dizinin üzerinden yıllar geçerken, dizideki SavNaz çiftini canlandıran Burcu Özberk ve Berk Atan bir türlü birbirlerinden kopamadılar. Yıllar sonra buluşan iki oyuncu diziye gönderme yaptıkları paylaşımla dikkat çekti.

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2015 yılının bir yaz gününde hayatımıza giren Güneşin Kızları yaz dizisi olmasına rağmen o kadar sevilmişti ki 39 bölüm sürmüştü.

2015 yılının bir yaz gününde hayatımıza giren Güneşin Kızları yaz dizisi olmasına rağmen o kadar sevilmişti ki 39 bölüm sürmüştü.

Bu diziyle beraber şimdilerin en popüler oyuncuları sektöre giriş yaparken bunlardan ikisi de dizide partner olan Berk Atan ve Burcu Özberk olmuştu.

Bu diziyle beraber şimdilerin en popüler oyuncuları sektöre giriş yaparken bunlardan ikisi de dizide partner olan Berk Atan ve Burcu Özberk olmuştu.

İkilinin canlandırdığı Savaş ve Nazlı karakterlerinin aşkı izleyici tarafından öylesine benimsenmişti ki sosyal medyada SavNaz akımı başlamıştı.

İkilinin canlandırdığı Savaş ve Nazlı karakterlerinin aşkı izleyici tarafından öylesine benimsenmişti ki sosyal medyada SavNaz akımı başlamıştı.

Pek çok eski partnerin aksine dizi bittikten sonra da görüşmeye devam eden Berk Atan ve Burcu Özberk sık sık bir araya gelip sosyal medya da paylaşım yaparlarken, son buluşmaları gündeme bomba gibi düştü.

Pek çok eski partnerin aksine dizi bittikten sonra da görüşmeye devam eden Berk Atan ve Burcu Özberk sık sık bir araya gelip sosyal medya da paylaşım yaparlarken, son buluşmaları gündeme bomba gibi düştü.

Dizideki bir SavNaz sahnesini açıp önünde aynı pozu veren ikili böylece Güneşin Kızları hayranlarının gönlünü çalarken, söz konusu paylaşıma haliyle beğeni dolu yorumlar yağdı.

Dizideki bir SavNaz sahnesini açıp önünde aynı pozu veren ikili böylece Güneşin Kızları hayranlarının gönlünü çalarken, söz konusu paylaşıma haliyle beğeni dolu yorumlar yağdı.
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İşte o yorumlardan bazıları:

İşte o yorumlardan bazıları:
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