Eski Partnerler Berk Atan ve Burcu Özberk'ten Yıllar Sonra Gelen "SavNaz" Paylaşımı Kalpleri Eritti

2015 yaz döneminde ekran yolculuğuna başlayan Güneşin Kızları kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşmıştı. Şimdilerin en aranan oyuncuları Berk Atan, Tolga Sarıtaş, Hande Erçel, Burcu Özberk ve İrem Helvacıoğlu gibi isimlerin rol aldığı dizinin üzerinden yıllar geçerken, dizideki SavNaz çiftini canlandıran Burcu Özberk ve Berk Atan bir türlü birbirlerinden kopamadılar. Yıllar sonra buluşan iki oyuncu diziye gönderme yaptıkları paylaşımla dikkat çekti.