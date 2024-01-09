Neslihan'a Dişli Rakip: Yabani Dizisine Güven'in Eşi Olarak Hangi Ünlü Oyuncu Katılıyor?
Neslihan'a Dişli Rakip: Yabani Dizisine Güven'in Eşi Olarak Hangi Ünlü Oyuncu Katılıyor?
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Yabani dizisi salı akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri oluyor. Yaman Ali'nin gerçek babası Güven'in diziye dahil olmasıyla heyecanın da giderek arttığı Yabani'ye ünlü bir oyuncu daha dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Güven'in eşini canlandıracak ünlü oyuncu kim olacak?
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Yabani, ilgi çeken konusuyla salı akşamlarının en çok izlenen dizilerinden olmayı başarıyor.
Her bölüm temposunu yüksek tutmayı başaran dizide olayların ardı arkası kesilmiyor.
Tayanç Ayaydın'ın canlandırdığı Güven karakterinin diziye dahil olmasıyla da her şey farklı bir yön almaya başlamıştı.
Neslihan ve Güven'in birbirlerini hala sevdikleri her hallerinden belli sonuçta. E, bir de Güven'in Yaman Ali'nin babası olduğu gerçeği var.
Şimdi diziyi daha da karıştıracak yepyeni bir karakter daha dahil oluyormuş.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nur Fettahoğlu, Güven'in eşi Özge karakterini canlandırmak üzere dizinin kadrosuna dahil olmuş!
Bakalım Nur Fettahoğlu'nun diziye dahil olması senaryoda ne gibi değişikliklere yol açacak. Bekleyip göreceğiz!
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