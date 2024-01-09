Neslihan'a Dişli Rakip: Yabani Dizisine Güven'in Eşi Olarak Hangi Ünlü Oyuncu Katılıyor?

Yabani dizisi salı akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri oluyor. Yaman Ali'nin gerçek babası Güven'in diziye dahil olmasıyla heyecanın da giderek arttığı Yabani'ye ünlü bir oyuncu daha dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Güven'in eşini canlandıracak ünlü oyuncu kim olacak?