Survivor'da Ogeday'a "Nisa" Üzerinden Laf Söyleyen Turabi'ye Instagram Paylaşımları Üzerinden Cevap Gecikmedi!
Survivor'da Ogeday'a "Nisa" Üzerinden Laf Söyleyen Turabi'ye Instagram Paylaşımları Üzerinden Cevap Gecikmedi!
Survivor All Star'da daha yarışmalar oturmadan tartışmalar sezondaki yerini aldı bile. Hemen hemen her bölüm biriyle tartışmaya giren Turabi, bu kez de Ogeday ile tartıştı.
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Survivor All Star'da yarışmalardan ziyade tartışmalar ön plana çıkmaya başladı bile.
Bu tartışmaların pek çoğunda da başrol Turabi oluyor.
Ya da tartışmıyor, akıl veriyor.
Bu kez de Ogeday'a "Yenilince ağlama ama" dedi. Ogeday da Turabi'nin kendisini hiç seçmediğini dile getirdi.
"Seni iki kez seçtim, beni daha hiç seçmedin" diyen Ogeday'a, "İlk seferde seni seçeceğim" dedi Turabi.
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Turabi'nin "Önümde diz çökeceksin" demesinin ardından Ogeday da "Beni karşına almak istemezdin ama geçti." diyor.
Tüm bu olanlardan sonra ortalık çok daha fazla karıştı.
Sosyal medyadan her iki tarafı da destekleyen yorumlar yapıldı:
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