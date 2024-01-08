RTÜK'ün Durdurma Kararı Sonrası İptal Olan Kızıl Goncalar'ın Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?
RTÜK'ün Durdurma Kararı Sonrası İptal Olan Kızıl Goncalar'ın Yeni Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?
Kızıl Goncalar ilk iki bölümünün yayınlanmasının ardından RTÜK'ten durdurma cezası almış ve 8 Ocak'ta yayınlanacak bölümü iptal olmuştu. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kızıl Goncalar ilk iki bölümüyle büyük ses getirmiş ve izleyiciyi ikiye bölmüştü.
İddialı sahneleri sebebiyle hakkında pek çok şikayette bulunulan dizinin çekim mekanları iptal edilmişti.
Bunun üzerine izleyici de dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı.
Kızıl Goncalar'ın yeni bölümünün 15 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak.
Ancak RTÜK'e yapılan şikayetler sonucu başka bir durdurma cezası verilip verilmeyeceği konusu henüz belli değil.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın